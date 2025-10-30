HOYSuscripcion LR Focus

Política

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Lideresa de Fuerza Popular aterrizó acompañada de Luis Galarreta, quien la acompañaría en la fórmula presidencial. Fujimori evitó referirse al caso Cócteles.

Keiko Fujimori cargas con tres derrotas electorales en 2011, 2016 y 2021. Foto: Yolanda Goicochea - La República.
Keiko Fujimori cargas con tres derrotas electorales en 2011, 2016 y 2021. Foto: Yolanda Goicochea - La República.

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, arribó este 30 de octubre a la provincia de Trujillo, región La Libertad, para participar en un mitin partidario, donde se prevé el anuncio de su cuarta candidatura a la presidencia, la que le fue esquiva en los años 2011, 2016 y 2021.

Únete a nuestro canal de política y economía

Con 50 años de edad, la hija del exdictador Alberto Fujimori ha perdido en las anteriores ocasiones en segunda vuelta o balotaje ante Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo. En la última ocasión, denunció un fraude electoral que nunca pudo demostrar. Según el último sondeo de Ipsos, se mantiene en el segundo lugar de las preferencias, aunque solo con un 7 % de respaldo.

Para su mitin partidario, Keiko Fujimori eligió como sede el distrito balneario de Huanchaco, a 10 kilómetros del centro de la ciudad de Trujillo. Keiko Fujimori arribó cerca del mediodía a la acompañada del secretario general nacional de Fuerza Popular, Luis Galarreta, quien sería su primer vicepresidente. Completaría la fórmula Miguel Torres, actual subsecretario.

Keiko intentó jugar al misterio, evitando confirmar su voceada candidatura e indicó que lo revelará en las siguientes horas en su evento partidario.

Evitó opinar sobre caso Cócteles

Fujimori fue consultada sobre su situación judicial: recientemente el Tribunal Constitucional anuló las acusaciones en su contra por presunto lavado de activos en aportes de campañas (Caso Cócteles), pero este fallo todavía no se aplica pues el juez que veía el caso, Wilson Verástegui Gálvez, decidió inhibirse tras una denuncia que pone en duda su imparcialidad.

"Mis temas legales son totalmente distintos a los temas políticos y lo que corresponde ahora es que la sala de apelaciones se pronuncie", expresó al respecto.

