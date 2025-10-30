Un fuerte estallido sacudió la tranquilidad de los vecinos de El Porvenir, en Trujillo este 30 de octubre. Un artefacto explosivo detonó la madrugada de este jueves frente al policlínico Inkamay Salud, ubicado en la cuadra 24 de la prolongación Unión, en El Porvenir, Trujillo. La explosión causó daños en la fachada del establecimiento y en varias viviendas cercanas.

Aunque el hecho no dejó heridos, el ruido y la onda expansiva generaron pánico entre los residentes, quienes salieron de sus casas alarmados por la magnitud de la detonación. La Policía Nacional llegó al lugar poco después, acordonó la zona y comenzó las investigaciones para determinar el origen del artefacto.

Fachada de la clínica Inkamay. Foto: Yolanda Goicochea

Ataque en clínica de Trujillo alarma a vecinos y exigen seguridad

Algunos pacientes y familiares de ellos relataron que estos hechos criminales son una constante en la zona. Una de ellas relató que escuchó el estruendo alrededor de las 12:15 a.m. “Pensé que era en otro lugar, pero luego nos enteramos que era aquí. Esto no puede seguir así, necesitamos a un presidente que cumpla lo que ofrece. Hasta la fecha no vemos que haya cambiado esto, deben ser más estrictos. En vez de disminuir, aumentan los crímenes”, comentó.

“Esto no es justo. Uno ni con seguridad está tranquilo. Venimos para que nos atiendan y nos damos con la sorpresa de que han tirado bombas. Las autoridades siempre dicen que harán justicia, y hasta ahora no se ve nada. Ya no podemos hacer nada nosotros”, indicó otra de ellas.

Una tercer paciente afirmó que la situación refleja la falta de resultados de las autoridades. “Es lamentable esto. El lugar es una clínica, con pacientes. Dicen que capturan bandas y los llevan al penal, pero no hay resultados, parece todo una cortina de humo. Trujillo, El Porvenir, es lo peor en delincuencia, extorsión y sicariato. Nos matan todos los días”, sostuvo, criticando la seguridad en la zona.

Detonan explosivo en puerta de clínica en El Porvenir, Trujillo. Foto: Yolanda Goicochea

Autoridades indican que no se realizó denuncia por extorsión previo al ataque

Por su parte, el Coronel Huamán de la PNP indicó que no se había presentado ninguna denuncia previa relacionada con el hecho. “Es importante señalar que los agraviados han sido sorprendidos. Sabemos que, si bien es cierto, han cerrado el local, esto se debe a cuestiones de seguridad estructural. Este sería el primer atentado”, explicó.

En el lugar del incidente, se encontró una carta de contenido extorsivo, que ya forma parte de las evidencias recogidas para esclarecer el ataque.

Hallan presunta carta extorsiva. Foto: Yolanda Goicochea

Clínica suspende servicios por atentado

La clínica Inkamay informó que, debido a los incidentes ocurridos en sus inmediaciones, no brindarían atención al público para garantizar la seguridad de pacientes, personal y visitantes. Todo esto mientras las autoridades llevan a cabo las investigaciones correspondientes.

Comunicado de la clínica Inakamay

