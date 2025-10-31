¡La mismocracia! Carlincatura expone que Fuerza Popular 2026 está integrada por los mismos candidatos de siempre

Keiko Fujimori presentó en Trujillo a los candidatos de su partido a las elecciones 2026. Foto: composición LR

Keiko Fujimori presentó en Trujillo a los candidatos de su partido a las elecciones 2026. Foto: composición LR

En la Carlincatura de este viernes 31 de octubre, Carlos Tovar ironiza sobre los candidatos de Fuerza Popular para las elecciones 2026. En la imagen se ve a Keiko Fujimori al frente de un grupo de personajes conocidos, mientras asegura que está “llevando al Senado a nuestra mejor gente”. La escena critica que el partido no presenta nuevas caras y sigue confiando en sus viejos cuadros políticos.

La lista de Fuerza Popular incluye a excongresistas como Martha Chávez y Luis Galarreta, además de varios parlamentarios actuales que buscan reelegirse. Con humor y sarcasmo, 'Carlín' refleja la falta de renovación en el fujimorismo y su intento de volver al poder con los mismos de siempre.

