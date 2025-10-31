HOYSuscripcion LR Focus

¡La mismocracia! Carlincatura expone que Fuerza Popular 2026 está integrada por los mismos candidatos de siempre

La reciente caricatura ilustra la lista presentada por Keiko Fujimori para las elecciones 2026, en la que aparecen antiguos congresistas y figuras conocidas del fujimorismo.

Keiko Fujimori presentó en Trujillo a los candidatos de su partido a las elecciones 2026. Foto: composición LR
Keiko Fujimori presentó en Trujillo a los candidatos de su partido a las elecciones 2026. Foto: composición LR

En la Carlincatura de este viernes 31 de octubre, Carlos Tovar ironiza sobre los candidatos de Fuerza Popular para las elecciones 2026. En la imagen se ve a Keiko Fujimori al frente de un grupo de personajes conocidos, mientras asegura que está “llevando al Senado a nuestra mejor gente”. La escena critica que el partido no presenta nuevas caras y sigue confiando en sus viejos cuadros políticos.

La lista de Fuerza Popular incluye a excongresistas como Martha Chávez y Luis Galarreta, además de varios parlamentarios actuales que buscan reelegirse. Con humor y sarcasmo, 'Carlín' refleja la falta de renovación en el fujimorismo y su intento de volver al poder con los mismos de siempre.

Carlincatura de hoy, viernes 31 de octubre de 2025.

Carlincatura de hoy, viernes 31 de octubre de 2025.

