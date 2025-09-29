HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Congreso aprueba acusar a Martín Vizcarra por designar a Daniel Soria como procurador

El expresidente de la República es acusado de los delitos de aprovechamiento indebido del cargo y nombramiento ilegal.

Martín Vizcarra podría sumar otra inhabilitación en su contra. Foto: Composición/LR
Con 16 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones se aprobó la acusación de la Subcomisión Acusadora que señala al expresidente de la República, Martín Vizcarra, de haber cometido los delitos de aprovechamiento indebido del cargo y nombramiento ilegal, al designar a Daniel Soria Lujan como procurador general del Estado sin presuntamente cumplir con los requisitos para el cargo.

Noticia en desarrolllo...

