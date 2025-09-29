Congreso aprueba acusar a Martín Vizcarra por designar a Daniel Soria como procurador
El expresidente de la República es acusado de los delitos de aprovechamiento indebido del cargo y nombramiento ilegal.
- Encuesta IEP: más del 60% del Perú todavía no sabe por quién votar
- Juan José Santiváñez: más del 70% de la población desaprueba la gestión del ministro de Justicia
Con 16 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones se aprobó la acusación de la Subcomisión Acusadora que señala al expresidente de la República, Martín Vizcarra, de haber cometido los delitos de aprovechamiento indebido del cargo y nombramiento ilegal, al designar a Daniel Soria Lujan como procurador general del Estado sin presuntamente cumplir con los requisitos para el cargo.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
Noticia en desarrolllo...