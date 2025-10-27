El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, se pronunció luego de que Martín Vizcarra fue inscrito como precandidato a la primera vicepresidencia en la plancha presidencial de Perú Primero para las elecciones internas del partido pese a tener 3 inhabilitaciones por el Congreso. La fórmula está encabezada por su hermano Mario Vizcarra, quien estará acompañado de Judith Mendoza Díaz en la segunda vicepresidencia.

En ese sentido, Burneo advirtió que el 23 de diciembre — fecha límite para que la presentación de solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos — cuando revisen las candidaturas, en caso haya alguien con inhabilitación o sentencia, "no va a pasar". De esa manera, envió un fuerte mensaje a los partidos políticos.

"Nosotros lo que hemos indicado es que, en este caso, la persona está inhabilitado por el Congreso, lo que ha hecho el JNE es inscribir esa inhabilitación. Aun las candidaturas se van a presentar ante el JNE el 23 de diciembre. Invocamos a los partidos políticos, en general, a que evalúen bien cada una de sus candidaturas para que no se les caiga. Eventualmente, por ejemplo, si están inhabilitados, o tienen un registro de condenas de primera instancia, cuando lo presenten, calificamos esas candidaturas, no van a pasar y, probablemente, ya no tenga la oportunidad de reemplazarlo", alertó.

"Este el momento, en que todas las organizaciones políticas pueden filtrar sus candidatos para efecto de que el JNE no tome otra decisión", agregó.

Al ser consultado sobre un eventual fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que permita a Vizcarra postular a las Elecciones 20276, el titular de la JNE aseguró que acatarán la decisión y que resaltó que harán la calificación de las listas el 23 de diciembre.

"Nosotros lo que hemos manifestado en todo momento es que vamos a hacer cumplir el ordenamiento jurídico y, eventualmente, vamos a calificar y actuar con independencia. No puedo pronunciarme en particular (sobre Martín Vizcarra) porque no puedo adelantar opinión. A partir del 23 de diciembre vamos a conocer las candidaturas oficiales y vamos a calificar", dijo.