HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Roberto Burneo tras inscripción de Martín Vizcarra: "Evalúen bien cada una de sus candidaturas para que no se les caiga"

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se pronunció tras la inscripción de Martín Vizcarra como primer vicepresidente en la lista de Perú Primero. "Si están inhabilitados, o tienen un registro de condenas de primera instancia, cuando lo presenten, calificamos esas candidaturas, no van a pasar", advirtió.

El presidente del JNE se pronunció tras la inscripción de Martín Vizcarra como primer vicepresidente. Foto: Composición/LR
El presidente del JNE se pronunció tras la inscripción de Martín Vizcarra como primer vicepresidente. Foto: Composición/LR

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, se pronunció luego de que Martín Vizcarra fue inscrito como precandidato a la primera vicepresidencia en la plancha presidencial de Perú Primero para las elecciones internas del partido pese a tener 3 inhabilitaciones por el Congreso. La fórmula está encabezada por su hermano Mario Vizcarra, quien estará acompañado de Judith Mendoza Díaz en la segunda vicepresidencia.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En ese sentido, Burneo advirtió que el 23 de diciembre — fecha límite para que la presentación de solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos — cuando revisen las candidaturas, en caso haya alguien con inhabilitación o sentencia, "no va a pasar". De esa manera, envió un fuerte mensaje a los partidos políticos.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Lucinda Vásquez: ¿quién es la congresista cuyo asesor le corta las uñas de los pies en horario laboral?

lr.pe

"Nosotros lo que hemos indicado es que, en este caso, la persona está inhabilitado por el Congreso, lo que ha hecho el JNE es inscribir esa inhabilitación. Aun las candidaturas se van a presentar ante el JNE el 23 de diciembre. Invocamos a los partidos políticos, en general, a que evalúen bien cada una de sus candidaturas para que no se les caiga. Eventualmente, por ejemplo, si están inhabilitados, o tienen un registro de condenas de primera instancia, cuando lo presenten, calificamos esas candidaturas, no van a pasar y, probablemente, ya no tenga la oportunidad de reemplazarlo", alertó.

"Este el momento, en que todas las organizaciones políticas pueden filtrar sus candidatos para efecto de que el JNE no tome otra decisión", agregó.

Al ser consultado sobre un eventual fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que permita a Vizcarra postular a las Elecciones 20276, el titular de la JNE aseguró que acatarán la decisión y que resaltó que harán la calificación de las listas el 23 de diciembre.

PUEDES VER: César Hinostroza: Corte Suprema aprueba solicitar extradición a Bélgica para exjuez supremo

lr.pe

"Nosotros lo que hemos manifestado en todo momento es que vamos a hacer cumplir el ordenamiento jurídico y, eventualmente, vamos a calificar y actuar con independencia. No puedo pronunciarme en particular (sobre Martín Vizcarra) porque no puedo adelantar opinión. A partir del 23 de diciembre vamos a conocer las candidaturas oficiales y vamos a calificar", dijo.

Notas relacionadas
Martín Vizcarra Cornejo fue inscrito como precandidato a la primera vicepresidencia por Perú Primero

Martín Vizcarra Cornejo fue inscrito como precandidato a la primera vicepresidencia por Perú Primero

LEER MÁS
Mario Vizcarra, Keiko Fujimori, López Aliaga y más: los candidatos presidenciales que iran al CADE 2025

Mario Vizcarra, Keiko Fujimori, López Aliaga y más: los candidatos presidenciales que iran al CADE 2025

LEER MÁS
Vizcarra tras confirmarse que PNP asesinó a Eduardo Ruiz: "Deben retirar a Jerí, un gobierno de muerte no es de reconciliación"

Vizcarra tras confirmarse que PNP asesinó a Eduardo Ruiz: "Deben retirar a Jerí, un gobierno de muerte no es de reconciliación"

LEER MÁS
Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Martín Vizcarra Cornejo fue inscrito como precandidato a la primera vicepresidencia por Perú Primero

Martín Vizcarra Cornejo fue inscrito como precandidato a la primera vicepresidencia por Perú Primero

LEER MÁS
En Perú la democracia está muriendo sin dictador, advierte el diario The New York Times

En Perú la democracia está muriendo sin dictador, advierte el diario The New York Times

LEER MÁS
Lucinda Vásquez: captan a asesor de congresista cortándole las uñas de los pies en horario laboral

Lucinda Vásquez: captan a asesor de congresista cortándole las uñas de los pies en horario laboral

LEER MÁS
Susy Diaz quiere volver al Congreso: anuncia precandidatura a la Cámara de Diputados este 2026 con Somos Perú

Susy Diaz quiere volver al Congreso: anuncia precandidatura a la Cámara de Diputados este 2026 con Somos Perú

LEER MÁS
César Hinostroza: Corte Suprema aprueba solicitar extradición a Bélgica para exjuez supremo

César Hinostroza: Corte Suprema aprueba solicitar extradición a Bélgica para exjuez supremo

LEER MÁS
Lucinda Vásquez: ¿quién es la congresista cuyo asesor le corta las uñas de los pies en horario laboral?

Lucinda Vásquez: ¿quién es la congresista cuyo asesor le corta las uñas de los pies en horario laboral?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven mujer es asesinada camino a su trabajo en pleno estado de emergencia en el Callao

¿Por qué en Halloween los niños piden caramelos y dulces en las casas?

Paulo Autuori responde fuerte sobre si la 'cancha está inclinada' en el Torneo Clausura: "No soy hombre de justificaciones"

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025