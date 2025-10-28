HOYSuscripcion LR Focus

José Jerí presenta balance del Gobierno EN VIVO: resultados de la primera semana del estado de emergencia en Lima y Callao

El presidente de la República, José Jerí, brindará los resultados de la primera semana de estado de emergencia en Lima y Callao. En sus primeros días como mandatario, se ha reportado más de 60 víctimas de la alta ola de criminalidad en el Perú. Por otro lado, el jefe de Estado ha descartado aplicar el toque de queda.

José Jerí presentará balance de la primera semana del estado de emergencia. Foto: Composición/LR
El presidente de la República, José Jerí, brindará los resultados de la primera semana de estado de emergencia en Lima y Callao como estrategia para frenar la alta ola de inseguridad ciudadana. Asimismo, el jefe de Estado comunicará sobre nuevas medidas. No obstante, durante sus primeros días como mandatario se han reportado más de 60 homicidios en el Perú. En los primeros tres días, se informó de 7 víctimas de violencia, según las cifras del Sinadef. Por otro lado, el jefe de Estado descartó declarar toque de queda en la capital.

José Jerí presentará su primer balance del estado de Emergencia: ÚLTIMAS NOTICIAS

12:25
28/10/2025

Critican que estado de emergencia de José Jerí no tenga planificación: "Es pura improvisación"

El exdirector de la Policía Nacional, Eduardo Pérez Rocha, indicó que durante las administraciones de Pedro Castillo y Dina Boluarte se han declarado 16 estados de emergencia; sin embargo, estas medidas no lograron reducir la criminalidad. "Jerí se ha lanzado con el estado de emergencia sin haberlo analizado ni estudiado previamente. Fue todo improvisado”, dijo. MÁS DETALLES AQUÍ

12:17
28/10/2025

José Jerí brindará su primer balance este martes 28 de octubre en medio de incremento de inseguridad

El presidente José Jerí presentará este martes 28 de octubre su primer informe sobre los resultados del estado de emergencia en Lima y Callao, decretado hace una semana para combatir la inseguridad ciudadana. Además del balance de las acciones realizadas, el mandatario adelantó que propondrá nuevas medidas para reforzar la lucha contra la delincuencia. MÁS DETALLES AQUÍ

