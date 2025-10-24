José Jerí llegó de sorpresa a la comisaría Alfonso Ugarte y no encontró al comisario durante la madrugada
El presidente José Jerí se mostró incómodo al no encontrar al jefe policial y señaló que "aparentemente está en alguna labor, porque acá no está". Por su parte, el comisario de Alfonso Ugarte explicó que se encontraba liderando un operativo en el Centro de Lima.
El presidente José Jerí visitó esta madrugada la Comisaría PNP Alfonso Ugarte, en el Cercado de Lima, pero no encontró al comisario en la dependencia policial. Incómodo por la ausencia, se retiró del establecimiento durante el tercer día del estado de emergencia. Sin embargo, el comandante PNP Juan Antonio Pineda Cordero explicó que se encontraba encabezando intervenciones en el distrito.
"Me extraña mucho el comportamiento de esta comisaria que debería estar en una posición de alerta, pero aparentemente en esta comisaría no pasa nada. Aparentemente, está en alguna labor porque acá no está", indicó el mandatario.
Comandante se encontraba en un operativo
El comandante PNP Juan Antonio Pineda Cordero, comisario de la Comisaría Alfonso Ugarte, explicó que en el momento en que el presidente Jerí llegó a la dependencia, él estaba liderando un operativo en el Centro de Lima. Durante estas intervenciones, se detuvo a una docena de personas en puntos como la avenida Nicolás de Piérola, el jirón Caylloma y el jirón Camaná, entre otros.
Por su parte, el general PNP Manuel Vidarte, jefe de la Región Policial Lima, se presentó en la comisaría para informar que se le ha solicitado un informe al comisario Pineda sobre las actividades que estaba llevando a cabo en el momento de la visita del mandatario.
“En este caso, ya se le ha pedido (al comisario) para que haga un informe al respecto, para que indique, exprese, qué actividades se encontraba realizando”.
Ante esta situación, el alto mando también comentó las labores que debe realizar un comisario: “La misión del comisario es atender todos los problemas y hacer estrategias también dentro de lo que es trabajar en coordinación con todos sus vecinos, para solucionar los problemas de lo que es la inseguridad”.