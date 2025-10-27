HOYSuscripcion LR Focus

Política

Tiktoker Jorge El Caminante teme por su vida tras reclamar a José Jerí por inseguridad: "Me están amenazando"

Tras video que se hizo viral donde encara al presidente por amenazas a mototaxistas en Comas, creador de contenido cuenta que PNP no se ha contactado con él para pedirle más información. Alertó que meses antes recibió nota acompañada con una bala por reportar ataques a transportistas.

El joven Jorge, conocido en redes sociales como “El Caminante” denuncia abandono de las autoridades pese a suplicar por seguridad al presidente José Jerí, la madrugada del lunes, cuando este se encontraba en un mega operativo en Comas.

En diálogo con La República, Jorge denuncia haber recibido amenazas para silenciar su voz, debido al contenido que realiza al evidenciar los índices de inseguridad ciudadana en Lima Norte.

La primera amenaza, relata el joven, fue en el mes de diciembre del año pasado, cuando recibió una carta extorsiva junto a una bala, según lo que recuerda, en la misiva le pedían que deje de grabar porque lo iban a matar “no te metas con nosotros” sostiene Jorge.

Razón que lo obligó a cambiar de número y realizar un viaje para evitar atenten contra su vida.
Al ser consultado, por la continuidad de este amedrentamiento después del encuentro con el mandatario, el joven de 25 años indicó que “nada ha cambiado” ya que la inseguridad y el temor en la zona continua por parte de sus vecinos y de él mismo.

Así mismo, sostuvo que pese a exponer las amenazas al gobernante del país, no recibió resguardo policial ni de parte del serenazgo de la comuna.

Intimidación por llamada

Jorge también relató que ha venido recibiendo llamadas con números del extranjero, por ello, el temor persiste y sus acciones después del encuentro con el presidente, se han vuelto más cautelosas.

“Mi vida está en peligro…después de esto muchos delincuentes me van a querer buscar por soplón. Pido que me cuiden porque no quiero que nada malo me pase… Dos semanas me llaman de teléfonos del extranjero. No me piden dinero… me llaman porque quieren matarme me dicen que ya ha llegado mi hora y me quieren matar” resaltó.

Cuestionamiento a congresistas

Además, hizo un llamado a los representantes de la patria, denunciando además que “se llenan los bolsillos y no piensan en los ciudadanos”

Este se convierte en un llamado de auxilio de un joven que busca relatar la realidad en aspectos de criminalidad e inseguridad del país.

