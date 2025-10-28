José Jerí decretó estado de emergencia ante el incremento de la inseguridad en el país. Foto: Presidencia.

José Jerí decretó estado de emergencia ante el incremento de la inseguridad en el país. Foto: Presidencia.

El presidente José Jerí descartó toque de queda durante estado de emergencia que promueve el Gobierno en Lima Metropolitana y el Callao ante el incremento de la inseguridad.

"Producto del trabajo de campo diario, y siempre escuchando las recomendaciones y criticas al diseño de nuestro actual Estado de Emergencia no se esta contemplado aplicar el toque de queda. Una vez aprobadas las mejoras en la semana, daremos el reporte oficial de avances", dijo José Jerí.

El anuncio del mandatario se dio horas antes de que brinde los resultados de la primera semana de estado de emergencia en Lima y Callao como estrategia para frenar la alta ola de inseguridad ciudadana.

"Realizaremos un balance de todo lo obtenido en estos siete días. Además, vamos a plantear en Consejo de Ministros nuevas medidas de seguridad, a fin de reforzar los trabajos preventivos que se vienen haciendo en materia de patrullaje", expuso.

El presidente José Jerí promovió el estado de emergencia ante el incremento de la inseguridad.

Incremento de homicidios durante estado de emergencia

De acuerdo a las cifras oficiales del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) muestran que la violencia continúa pese al estado de emergencia que decretó el presidente José Jerí.

El estadista Juan Carbajal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos informó que, entre el 10 y el 24 de octubre, se registraron 75 homicidios a nivel nacional.

Asimismo precisó que, desde el 1 de enero al 24 de octubre del año 2025, tras 297 días se han registrado 1.840 homicidios. A ello, indicó que en este año , cada 3 horas 52 minutos se ha registrado un homicidio a nivel nacional.