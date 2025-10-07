Movistar consolida liderazgo en redes privadas industriales con presencia en el 85% de las principales mineras

El 85% de las mineras en el Perú que operan con redes móviles privadas utilizan la tecnología de Movistar Empresas, marca con la que Integratel Perú atiende al segmento empresarial. Estas redes garantizan a las operaciones mineras e industriales una transmisión de datos continua y confiable, clave para la telemetría y trazabilidad de equipos, así como para vehículos y sistemas de control de procesos críticos. Su implementación repercute directamente en la seguridad, la productividad y la eficiencia operativa.

Las redes privadas son redes móviles de uso industrial de alta capacidad y cobertura, diseñada para entornos que requieren conectividad segura, estable y en tiempo real. La solución está actualmente en seis minas y un puerto en el Perú. Además, se encuentra en proceso de implementación de redes privadas en dos nuevas minas.

A diferencia de otras tecnologías de internet, las redes privadas industriales de Movistar Empresas se diseñan a la medida de cada proyecto y tienen la ventaja de poder expandirse y/o modificarse según la evolución o crecimiento geográfico de las operaciones que atienden, con costos competitivos de inversión. El uso de redes empresariales además permite la implementación de procesos avanzados de automatización, uso de realidad virtual y realidad aumentada, entre otros.

Movistar Empresas continúa expandiendo su portafolio hacia sectores como puertos, logística, oil & gas y agroindustria.