Política

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Una de las medidas que incluye el estado de emergencia es la fiscalización de la venta informal y ambulatoria de chips telefónicos, insumos usados por los delincuentes con fines extorsivos.

La PNP desarrolló un operativo en Las Malvinas e incautó más de 1000 celular de dudosa procedencia. Foto: composición LR
La PNP desarrolló un operativo en Las Malvinas e incautó más de 1000 celular de dudosa procedencia. Foto: composición LR

La Carlincatura de este 24 de octubre evidencia cómo la venta informal de chips beneficia a criminales y extorsionadores. Esto luego de que el Decreto Supremo Nº 124-2025-PCM que declara el estado de emergencia, incluye como una de las medidas la fiscalización de la venta informal de chips telefónicos.

"El Comité de Fiscalización ejecutará operativos de fiscalización y control, con asistencia de las fuerzas combinadas, en las zonas donde se hayan identificado puntos de venta informal y ambulatoria de chips telefónicos y equipos celulares de dudosa procedencia, suspendiendo de forma inmediata las líneas vinculadas a casos de extorsión o secuestro, cuya cancelación se realizará conforme a la ley", se lee.

CONFIANZA CANTADA Y LITIGIOS, PERDEDORES Y GANADORES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El último 23 de octubre, la PNP realizó un operativo en Las Malvinas y logró la incautación de 1.100 celulares de dudosa procedencia, de los cuales 200 figuraban como robados según los registros de denuncias. Además, las fuerzas policiales decomisaron una gran cantidad de chips,

Carlincatura del viernes 24 de octubre de 2025

Carlincatura del viernes 24 de octubre de 2025

