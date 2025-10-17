Movistar recicló y reutilizó más de 1,000 toneladas de residuos electrónicos en el último año

Integratel Perú, que opera bajo la marca Movistar, informó que, durante el último año, en el marco de su programa “Mensaje al Planeta”, logró reciclar y reutilizar 1,132 toneladas de residuos electrónicos, que incluye RAEE menores y equipos retirados de la modernización de su red fija y móvil, contribuyendo a una gestión más sostenible de los recursos. Del total, el 30% de los equipos fueron reciclados y el 70% reacondicionados para su reutilización, extendiendo así su vida útil y reduciendo el impacto ambiental.

La compañía promueve la economía circular mediante el reúso de equipos de servicios fijos, como módems, routers, decodificadores y smartcards. Estos dispositivos se recuperan a través de visitas técnicas, así como a través de más de 50 urnas de reciclaje en sus centros de atención y ferias ambientales organizadas junto a aliados clave.

Los equipos recuperados son reparados en talleres especializados y reintegrados a la red activa de clientes. Aquellos que no pueden ser reparados son entregados a un operador autorizado para su adecuada valorización y reciclaje, garantizando así una gestión responsable de los residuos electrónicos.

Seguimos avanzando.