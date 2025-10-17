HOYSuscripcion LR Focus

Movistar recicló y reutilizó más de 1,000 toneladas de residuos electrónicos en el último año

Integratel Perú, a través de Movistar, recicló 1,132 toneladas de residuos electrónicos en el último año, con un enfoque en sostenibilidad. El 30% fue reciclado y el 70% reacondicionado, reduciendo el impacto ambiental.

Los dispositivos recuperados son reparados en talleres especializados y reintegrados a la red. Fuente: Difusión.
Integratel Perú, que opera bajo la marca Movistar, informó que, durante el último año, en el marco de su programa “Mensaje al Planeta”, logró reciclar y reutilizar 1,132 toneladas de residuos electrónicos, que incluye RAEE menores y equipos retirados de la modernización de su red fija y móvil, contribuyendo a una gestión más sostenible de los recursos. Del total, el 30% de los equipos fueron reciclados y el 70% reacondicionados para su reutilización, extendiendo así su vida útil y reduciendo el impacto ambiental.

La compañía promueve la economía circular mediante el reúso de equipos de servicios fijos, como módems, routers, decodificadores y smartcards. Estos dispositivos se recuperan a través de visitas técnicas, así como a través de más de 50 urnas de reciclaje en sus centros de atención y ferias ambientales organizadas junto a aliados clave. 

Los equipos recuperados son reparados en talleres especializados y reintegrados a la red activa de clientes. Aquellos que no pueden ser reparados son entregados a un operador autorizado para su adecuada valorización y reciclaje, garantizando así una gestión responsable de los residuos electrónicos.

