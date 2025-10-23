Dina Boluarte y Pedro Castillo acumulan más declaratorias de estados de emergencia que en los últimos 10 años

Dina Boluarte es la presidenta que más ha recurrido al estado de emergencia, seguida por Pedro Castillo. Foto: LR

Dina Boluarte es la presidenta que más ha recurrido al estado de emergencia, seguida por Pedro Castillo. Foto: LR

Los Gobiernos de Dina Boluarte y Pedro Castillo acumulan un total de 16 declaratorias de estados de emergencia en los últimos 10 años. Esta medida, aplicada ante el aumento de extorsiones, asesinatos y delincuencia, buscó frenar la ola de violencia que afecta al país. Sin embargo, a pesar de la implementación de estas acciones, la criminalidad continúa con fuerza.

Esta medida excepcional permite restringir derechos constitucionales y otorga mayores facultades a las fuerzas del orden, tanto policiales como militares.

Estados de emergencia

Desde que Dina Boluarte asumió la presidencia en diciembre de 2022, ha recurrido a la declaración de 9 estados de emergencia, lo que la convierte en la mandataria que más ha utilizado esta medida desde 2015. En total, se han acumulado 343 días en los que se han impuesto restricciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Estas restricciones fueron aplicadas de manera sucesiva y estuvieron principalmente relacionadas con las protestas y los conflictos sociales que marcaron su gestión.

Mientras que durante el gobierno de Pedro Castillo, que comenzó en julio de 2021, se emitieron 7 estados de emergencia, lo que sumó un total de 315 días de restricciones. Estos decretos, algunos de ellos prorrogados, fueron impulsados principalmente por el aumento de la criminalidad, el avance de bandas organizadas y la intensificación de los conflictos sociales en diversas regiones del país.

Ni Martín Vizcarra ni Francisco Sagasti recurrieron a la declaración de estados de emergencia por inseguridad durante sus gestiones. En el caso de Vizcarra, la única vez que se aplicó esta medida fue en respuesta a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19.

Por su parte, Pedro Pablo Kuczynski, durante su breve mandato, decretó dos estados de emergencia que totalizaron 75 días. En tanto, Ollanta Humala, el último presidente en completar un período de cinco años, recurrió a esta medida en cinco ocasiones, por lo que acumuló un total de 240 días bajo régimen de emergencia. Su enfoque estuvo más ligado a estrategias de control territorial y al legado de orden militar en diversas regiones del país.