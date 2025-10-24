HOYSuscripcion LR Focus

Movistar reafirma su compromiso con el cumplimiento de la prohibición de la venta callejera de chips

Movistar reafirma su compromiso con la seguridad de sus clientes al prohibir la venta ambulatoria de chips móviles.

La compañía advierte que cualquier compra de chips en la vía pública no está autorizada. Fuente: Difusión.
En Movistar, reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad de nuestros clientes y con el cumplimiento de la norma que prohíbe la venta ambulatoria de chips. Recordamos que la contratación de líneas móviles de la compañía debe realizarse exclusivamente en nuestros puntos de venta oficiales. Cualquier otra forma de compra, como la de chips en la vía pública, no está autorizada por Movistar.

Continuaremos realizando acciones de control y coordinación con nuestros distribuidores para asegurar una contratación segura y confiable. Pedimos a las autoridades que nos informen en caso detecten a una persona que venda nuestros chips en la vía pública para iniciar las acciones legales que correspondan.

Seguiremos haciendo los máximos esfuerzos por tu seguridad y la de todos nuestros clientes.

