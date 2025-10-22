Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

El Gabinete Ministerial de José Jerí, que lleva una semana al frente del gobierno peruano, se prepara para solicitar el voto de confianza ante el Pleno del Congreso. El Consejo de Ministros, liderado por el premier Ernesto Álvarez Miranda, ha enfrentado una primera semana marcada por la tragedia. El día después de su juramentación, durante la marcha nacional del 15 de octubre, se registró la muerte del ciudadano Eduardo Ruíz Sanz, quien fue asesinado por un efectivo policial.

Pese a que han surgido contradicciones públicas entre el Presidente del Consejo de Ministros, Álvarez Miranda, y el titular del Interior, Vicente Tiburcio, el gobierno interino del presidente Jerí mantendrá su fórmula ministerial para solicitar el voto de confianza a las diversas bancadas parlamentarias.

