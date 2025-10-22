Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso
José Jerí tomó juramento a su gabinete ministerial tres días después de ser elegido presidente de la República. La fórmula encabeza por el magistrado Ernesto Álvarez Miranda buscará el voto de confianza de los congresistas.
- José Domingo Pérez no descarta renunciar tras archivo del caso Cócteles: "La posibilidad está latente"
- Keiko Fujimori intenta librarse del caso Cócteles: defensa pide el archivo definitivo
El Gabinete Ministerial de José Jerí, que lleva una semana al frente del gobierno peruano, se prepara para solicitar el voto de confianza ante el Pleno del Congreso. El Consejo de Ministros, liderado por el premier Ernesto Álvarez Miranda, ha enfrentado una primera semana marcada por la tragedia. El día después de su juramentación, durante la marcha nacional del 15 de octubre, se registró la muerte del ciudadano Eduardo Ruíz Sanz, quien fue asesinado por un efectivo policial.
Pese a que han surgido contradicciones públicas entre el Presidente del Consejo de Ministros, Álvarez Miranda, y el titular del Interior, Vicente Tiburcio, el gobierno interino del presidente Jerí mantendrá su fórmula ministerial para solicitar el voto de confianza a las diversas bancadas parlamentarias.
TE RECOMENDAMOS
KEIKO FUJIMORI, 10 AÑOS PARA UN ARCHIVO Y T3RRUQU34R COMO MÉTODO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Voto de confianza al Gabinete de José Jerí
¿Quiénes conforman el gabinete ministerial de José Jerí?
El Gabinete Ministerial de José Jerí, que juramentó el 14 de octubre, está conformado por los siguientes ministros y ministras.
-Presidencia del Consejo de Ministros: Ernesto Álvarez Miranda
-Relaciones Exteriores: Hugo de Zela Martínez
-Defensa: César Francisco Díaz Peche
-Economía y Finanzas: Denisse Miralles
-Interior: Vicente Tiburcio
-Justicia y Derechos Humanos: Walter Martínez
-Educación: Jorge Figueroa Guzmán
-Salud: Luis Napoleón Quiroz Avilés
-Desarrollo Agrario y Riego: Vladimir Cuno
-Trabajo y Promoción del Empleo: Óscar Fernández Cáceres
-Producción: César Quispe Luján
-Comercio Exterior y Turismo: Teresa Mera Gómez
-Energía y Minas: Luis Enrique Bravo
-Transportes y Comunicaciones: Aldo Prieto Barrera
-Vivienda, Construcción y Saneamiento: Wilder Sifuentes
-Mujer y Poblaciones Vulnerables: Sandra Gutiérrez
-Ambiente: Miguel Ángel Espichán Mariñas
-Cultura: Martín Alfredo Luna Briceño
-Desarrollo e Inclusión Social: Lesly Chica (o Lesly Shica Seguil)
¿A qué hora inicia el debate del voto de confianza?
El debate sobre el voto de confianza al Gabinete de José Jerí se realizará el miércoles 22 de octubre a las 4:00 p.m. (hora local), según lo programado por el Congreso de la República.