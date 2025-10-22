HOYSuscripcion LR Focus

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

José Jerí tomó juramento a su gabinete ministerial tres días después de ser elegido presidente de la República. La fórmula encabeza por el magistrado Ernesto Álvarez Miranda buscará el voto de confianza de los congresistas.

Gabinete ministerial de José Jerí juramentó tres el 14 de octubre. Foto: Flickr
Gabinete ministerial de José Jerí juramentó tres el 14 de octubre. Foto: Flickr

El Gabinete Ministerial de José Jerí, que lleva una semana al frente del gobierno peruano, se prepara para solicitar el voto de confianza ante el Pleno del Congreso. El Consejo de Ministros, liderado por el premier Ernesto Álvarez Miranda, ha enfrentado una primera semana marcada por la tragedia. El día después de su juramentación, durante la marcha nacional del 15 de octubre, se registró la muerte del ciudadano Eduardo Ruíz Sanz, quien fue asesinado por un efectivo policial.

Pese a que han surgido contradicciones públicas entre el Presidente del Consejo de Ministros, Álvarez Miranda, y el titular del Interior, Vicente Tiburcio, el gobierno interino del presidente Jerí mantendrá su fórmula ministerial para solicitar el voto de confianza a las diversas bancadas parlamentarias.

PUEDES VER: Presidente José Jerí declara estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días

lr.pe

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí

21:39
21/10/2025

¿Quiénes conforman el gabinete ministerial de José Jerí?

El Gabinete Ministerial de José Jerí, que juramentó el 14 de octubre, está conformado por los siguientes ministros y ministras.

-Presidencia del Consejo de Ministros: Ernesto Álvarez Miranda

-Relaciones Exteriores: Hugo de Zela Martínez

-Defensa: César Francisco Díaz Peche

-Economía y Finanzas: Denisse Miralles

-Interior: Vicente Tiburcio

-Justicia y Derechos Humanos: Walter Martínez

-Educación: Jorge Figueroa Guzmán

-Salud: Luis Napoleón Quiroz Avilés

-Desarrollo Agrario y Riego: Vladimir Cuno

-Trabajo y Promoción del Empleo: Óscar Fernández Cáceres

-Producción: César Quispe Luján

-Comercio Exterior y Turismo: Teresa Mera Gómez

-Energía y Minas: Luis Enrique Bravo

-Transportes y Comunicaciones: Aldo Prieto Barrera

-Vivienda, Construcción y Saneamiento: Wilder Sifuentes

-Mujer y Poblaciones Vulnerables: Sandra Gutiérrez

-Ambiente: Miguel Ángel Espichán Mariñas

-Cultura: Martín Alfredo Luna Briceño

-Desarrollo e Inclusión Social: Lesly Chica (o Lesly Shica Seguil)

21:36
21/10/2025

¿A qué hora inicia el debate del voto de confianza?

El debate sobre el voto de confianza al Gabinete de José Jerí se realizará el miércoles 22 de octubre a las 4:00 p.m. (hora local), según lo programado por el Congreso de la República.

