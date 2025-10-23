HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     ¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     ¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     
Política

Andrés Hurtado 'Chibolín': PJ ordena levantarle el secreto de las comunicaciones, el de sus hijas y Jorge Benavides

La orden judicial alcanza a sus hijas Josetty y Gennesis, al cómico Jorge Benavides, al empresario Javier Miu Lei y el futbolista Roberto Siucho. Las operadoras telefónicas deberán otorgar los registros de llamadas y mensajes desde el 1 de enero del 2014 hasta el 17 de octubre del 2025. Esta disposición se da en el marco de las investigaciones por el presunto delito de lavado de activos contra Andrés Hurtado.

Andrés Hurtado continuará cumpliendo su pena de prisión preventiva | Composición: LR.
Andrés Hurtado continuará cumpliendo su pena de prisión preventiva | Composición: LR.

El Poder Judicial ordenó levantar el secreto de las comunicaciones del expresentador de televisión, Andrés Hurtado 'Chibolín' en el marco de las investigaciones por el presunto delito de lavado de activos.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La medida también alcanza a sus hijas Josetty y Gennesis Hurtado, el empresario Javier Miu Lei, el futbolista Roberto Siucho y su hermano Francisco Iván, el cómico Jorge Benavides, y otros 15 investigados. La disposición judicial se realizará contra las personas mencionadas en su calidad de testigo.

TE RECOMENDAMOS

ESTADO DE EMERGENCIA Y NOS HABÍAMOS T3RRUQU34D0 TANTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Congreso muestra su apoyo a José Jerí y brinda la confianza al gabinete de Ernesto Álvarez

lr.pe

Asimismo, según el documento al que tuvo acceso La República, el juez Fernando Valdez dispuso que, en un plazo de 7 días, las empresas de telecomunicaciones remitan al Ministerio Público el registro de llamadas telefónicas y mensajes nacionales o internacionales desde el 1 de enero del 2014 al 17 de octubre del 2025 en formato Excel en CD.

Asimismo, las operadoras deberán informar a la Fiscalía sobre el registro de todas las líneas telefónicas que fueron adquiridas, los datos generales de ley (nombre, edad, domicilio, etc.) de los titulares de los servicios telefónicos, abonados y usuarios de los mis números. Además, deberán dar la identificación de los Imei (chip) y teléfonos utilizados por los propietarios.

Asimismo, las empresas de telecomunicaciones deberán informar sobre las localizaciones y el desplazamiento de las líneas telefónicas, los números IP, la modalidad de pago de las líneas (prepago o postpago) o cualquier información que las empresas consideren importante para colaborar con la presente investigación.

PUEDES VER: Estado de emergencia en Lima y Callao: medida restringirá protestas, pero no abordará problemática de inseguridad

lr.pe
Resolución judicial que ordena el levantamiento del secreto de las comunicaciones.

Resolución judicial que ordena el levantamiento del secreto de las comunicaciones.

El caso

Según la tesis del Ministerio Público, Andrés Hurtado habría solicitado a sus diversos extrabajadores a que, supuestamente, tengan cuentas bancarias con la finalidad de realizar grandes depósitos con altas sumas de dinero de origen desconocido a sus hijas y excónyuge en distintos bancos del Perú.

Asimismo, sostiene el Ministerio Público, Hurtado presuntamente pidió a sus excolaboradores hacer transferencias de dinero al exterior del país. "Esta modalidad utilizada por el investigado permitía evitar su identificación en transferencias de dinero, dinero que obtuvo por presuntamente actuaciones ilícitas, es por ello que fue el beneficiario de ingentes sumas de dinero de origen desconocido", se lee en el documento.

Notas relacionadas
Andrés Hurtado 'Chibolín' reaparece en juicio y hace pedido a juez: "No se deje sorprender por el fiscal"

Andrés Hurtado 'Chibolín' reaparece en juicio y hace pedido a juez: "No se deje sorprender por el fiscal"

LEER MÁS
'Chibolín' seguirá en prisión: INPE anuncia que no procede excarcelación de Andrés Hurtado

'Chibolín' seguirá en prisión: INPE anuncia que no procede excarcelación de Andrés Hurtado

LEER MÁS
Alfredo Benavides sorprende al confesar por qué terminó su amistad con Andrés Hurtado: "Me enteré de muchas cosas"

Alfredo Benavides sorprende al confesar por qué terminó su amistad con Andrés Hurtado: "Me enteré de muchas cosas"

LEER MÁS
Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
JNJ no repone a Delia Espinoza como fiscal de la Nación y se niega a cumplir fallo del Poder Judicial

JNJ no repone a Delia Espinoza como fiscal de la Nación y se niega a cumplir fallo del Poder Judicial

LEER MÁS
Generación Z convoca a nueva marcha para este 25 de octubre tras asesinato de Eduardo Ruiz

Generación Z convoca a nueva marcha para este 25 de octubre tras asesinato de Eduardo Ruiz

LEER MÁS
Decano de San Marcos: “La figura del sanmarquino es terruqueada para deshumanizarla y legitimar represión violenta”

Decano de San Marcos: “La figura del sanmarquino es terruqueada para deshumanizarla y legitimar represión violenta”

LEER MÁS
Primer ministro Ernesto Álvarez recibe el voto de confianza del Congreso: Fuerza Popular y APP votaron a favor

Primer ministro Ernesto Álvarez recibe el voto de confianza del Congreso: Fuerza Popular y APP votaron a favor

LEER MÁS
Juliana Oxenford ante candidatura de Keiko: "Así pongan a Pikachu o Bob Esponja a su lado, igual perdería"

Juliana Oxenford ante candidatura de Keiko: "Así pongan a Pikachu o Bob Esponja a su lado, igual perdería"

LEER MÁS
Rosa María Palacios sobre el estado de emergencia: “Mientras el Congreso no derogue las leyes procrimen, esto no sirve para nada”

Rosa María Palacios sobre el estado de emergencia: “Mientras el Congreso no derogue las leyes procrimen, esto no sirve para nada”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Congreso propone elevar a S/1.130 aguinaldos y bono por escolaridad a docentes, pero advierten que "no es suficiente"

Avioneta explota tras accidente aéreo al despegar en aeropuerto de Venezuela: 2 tripulantes perdieron la vida

Bypass Las Torres, una de las últimas obras de la gestión López Aliaga que avanza entre quejas por tráfico y ruido

Política

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025