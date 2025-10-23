Andrés Hurtado 'Chibolín': PJ ordena levantarle el secreto de las comunicaciones, el de sus hijas y Jorge Benavides

El Poder Judicial ordenó levantar el secreto de las comunicaciones del expresentador de televisión, Andrés Hurtado 'Chibolín' en el marco de las investigaciones por el presunto delito de lavado de activos.

La medida también alcanza a sus hijas Josetty y Gennesis Hurtado, el empresario Javier Miu Lei, el futbolista Roberto Siucho y su hermano Francisco Iván, el cómico Jorge Benavides, y otros 15 investigados. La disposición judicial se realizará contra las personas mencionadas en su calidad de testigo.

Asimismo, según el documento al que tuvo acceso La República, el juez Fernando Valdez dispuso que, en un plazo de 7 días, las empresas de telecomunicaciones remitan al Ministerio Público el registro de llamadas telefónicas y mensajes nacionales o internacionales desde el 1 de enero del 2014 al 17 de octubre del 2025 en formato Excel en CD.

Asimismo, las operadoras deberán informar a la Fiscalía sobre el registro de todas las líneas telefónicas que fueron adquiridas, los datos generales de ley (nombre, edad, domicilio, etc.) de los titulares de los servicios telefónicos, abonados y usuarios de los mis números. Además, deberán dar la identificación de los Imei (chip) y teléfonos utilizados por los propietarios.

Asimismo, las empresas de telecomunicaciones deberán informar sobre las localizaciones y el desplazamiento de las líneas telefónicas, los números IP, la modalidad de pago de las líneas (prepago o postpago) o cualquier información que las empresas consideren importante para colaborar con la presente investigación.

Resolución judicial que ordena el levantamiento del secreto de las comunicaciones.

El caso

Según la tesis del Ministerio Público, Andrés Hurtado habría solicitado a sus diversos extrabajadores a que, supuestamente, tengan cuentas bancarias con la finalidad de realizar grandes depósitos con altas sumas de dinero de origen desconocido a sus hijas y excónyuge en distintos bancos del Perú.

Asimismo, sostiene el Ministerio Público, Hurtado presuntamente pidió a sus excolaboradores hacer transferencias de dinero al exterior del país. "Esta modalidad utilizada por el investigado permitía evitar su identificación en transferencias de dinero, dinero que obtuvo por presuntamente actuaciones ilícitas, es por ello que fue el beneficiario de ingentes sumas de dinero de origen desconocido", se lee en el documento.