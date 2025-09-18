HOYSuscripcion LR Focus

Alianza vs. U. de Chile: empatan 0 -0 en Matute
Alianza vs. U. de Chile: empatan 0 -0 en Matute     Alianza vs. U. de Chile: empatan 0 -0 en Matute     Alianza vs. U. de Chile: empatan 0 -0 en Matute     
🔴 ALIANZA LIMA VS U. DE CHILE EN VIVO HOY | CUARTOS DE FINAL IDA | COPA SUDAMERICANA 2025

Termina la prisión preventiva contra Andrés Hurtado "Chibolín", pero no saldrá en libertad

El ex conductor de televisión tiene una segunda orden de prisión que le impide dejar el penal de Lurigancho

Andrés Hurtado continuará cumpliendo prisión preventiva | Composición: LR.
Andrés Hurtado continuará cumpliendo prisión preventiva | Composición: LR.

El juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, Walther Huayllani Choquepuma, dio por cumplida una de las ordenes de prisión preventiva que viene cumpliendo Andrés Hurtado "Chibolín" desde el 19 de diciembre de 2024 por haber invocado tener influencias en Migraciones, en una conversación con el empresario Roberto Siucho,

Pero esto no supone la libertad de 'Chibolín'. El cómico continuará en prisión pues tiene una segunda restricción preventiva de libertad en una investigación por delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. El juez Huayllani advierte en su resolución que Hurtado solo podrá salir de prisión si no tiene otro mandato judicial de privación de la libertad o sentencia con pena de cárcel.

MARTÍN VIZCARRA cuenta detalles de su encierro en BARBADILLO | Sin Guion con Rosa María Palacios

Andrés Hurtado: las investigaciones, hechos, delitos y las penas de prisión que enfrentará

Poder Judicial ratifica 18 meses de prisión contra Andrés Hurtado: 'Chibolín' continuará en penal de Lurigancho

Andrés Hurtado 'Chibolín' reaparece en audiencia desde el penal de Lurigancho: "Puedo afrontar mi juicio afuera"

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

Fiscal de la Nación solicita que se declare ilegal el partido Fuerza Popular y su exclusión de las próximas elecciones 2026

Rafael López Aliaga pide que España vuelva a conquistar el Perú: "Aunque nos cueste la vida"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

Fiscal Flor de María Vega aclara la fotografía utilizada en la nota de la investigación contra María Maita Luna

Colectivos ciudadanos y jóvenes llaman a marcha contra Dina Boluarte y el Congreso para este 20 y 21 de septiembre

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

