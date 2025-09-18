Termina la prisión preventiva contra Andrés Hurtado "Chibolín", pero no saldrá en libertad

El juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, Walther Huayllani Choquepuma, dio por cumplida una de las ordenes de prisión preventiva que viene cumpliendo Andrés Hurtado "Chibolín" desde el 19 de diciembre de 2024 por haber invocado tener influencias en Migraciones, en una conversación con el empresario Roberto Siucho,

Pero esto no supone la libertad de 'Chibolín'. El cómico continuará en prisión pues tiene una segunda restricción preventiva de libertad en una investigación por delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. El juez Huayllani advierte en su resolución que Hurtado solo podrá salir de prisión si no tiene otro mandato judicial de privación de la libertad o sentencia con pena de cárcel.