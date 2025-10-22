HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     ¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     ¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     
EN VIVO

🚨VOTO DE CONFIANZA EN VIVO: Congreso evaluará a los nuevos ministros del Gabinete Jerí

Política

Vladimir Cerrón pierde más de S/1 millón: PJ dispone transferir dinero de sus cuentas bancarias a favor del estado

La Sala de Apelaciones Especializada en Extinción de Dominio confirmó que el dinero incautado a Vladimir Cerrón proviene de un incremento patrimonial no justificado.

Más de S/1 millón de soles serán trasferidos de las cuentas de Cerrón al Estado. Foto: composición LR
Más de S/1 millón de soles serán trasferidos de las cuentas de Cerrón al Estado. Foto: composición LR

El Poder Judicial ordenó la extinción definitiva de dominio sobre más de S/1,6 millones pertenecientes al fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, al considerar acreditado que los fondos no tienen origen lícito. La Sala de Apelaciones Especializada en Extinción de Dominio de Lima ratificó que el dinero depositado en dos cuentas bancarias de Cerrón, una en BBVA y otra en Interbank, será transferido al Estado peruano.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La decisión judicial se basa en la pericia contable N.º 401-2022, elaborada por el Ministerio Público, la cual detectó un desbalance patrimonial superior a S/6 millones entre los años 2008 y 2021. Según el fallo, Cerrón no pudo justificar el origen de los depósitos ni demostrar ingresos lícitos que expliquen el crecimiento de su patrimonio.

TE RECOMENDAMOS

ESTADO DE EMERGENCIA Y NOS HABÍAMOS T3RRUQU34D0 TANTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Susana Villaran y José Luna buscan salvarse: políticos se aferran a decisión del TC en caso Cócteles para archivar sus casos

lr.pe

La sentencia señala que los fondos estaban vinculados a operaciones de lavado de activos, ejecutadas a través de depósitos en efectivo, transferencias cruzadas y uso de fondos mutuos. El tribunal precisó que estos movimientos forman parte del patrón financiero de una organización criminal presuntamente inserta en el partido Perú Libre.

Durante el proceso, Cerrón alegó que la extinción de dominio era improcedente por falta de una sentencia penal firme, invocando la Ley N.º 32326, que modifica el Decreto Legislativo 1373. Sin embargo, la Sala rechazó este argumento al considerar que los hechos ocurrieron antes de la modificación legal, por lo que se aplica la norma original que no exige condena previa.

PUEDES VER: TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

lr.pe

Fiscalía acreditó desbalance de más de S/6 millones en patrimonio de Cerrón

El tribunal sostuvo que el proceso de extinción de dominio es constitucional y autónomo respecto del proceso penal, en línea con la reciente interpretación del Tribunal Constitucional. Señaló que su finalidad es recuperar bienes de origen ilícito, especialmente cuando los involucrados forman parte de estructuras criminales que buscan ocultar o convertir dinero obtenido de actos de corrupción.

Siguiendo esta línea, la Fiscalía de Extinción de Dominio demostró que el dinero incautado provenía de operaciones sospechosas realizadas en la Caja Huancayo y en bancos comerciales, incluyendo depósitos de hasta S/1 millón en efectivo durante 2020. Dichas operaciones, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú), carecen de sustento económico y no guardan relación con los ingresos declarados por Cerrón.

La pericia contable también reveló que el exgobernador de Junín declaró un patrimonio inicial nulo en 2008, pero cerró su gestión con más de S/680 mil en colocaciones financieras. El Poder Judicial consideró que este incremento, sumado a sus condenas previas por corrupción, refuerza la hipótesis del origen ilícito de sus fondos.

PUEDES VER: Dina Boluarte: Poder Judicial rechaza pedido de impedimento de salida del país por caso cirugías

lr.pe

Defensa de Vladimir Cerrón intentó revertir el fallo, pero el Poder Judicial rechazó sus argumentos

En su apelación, la defensa de Vladimir Cerrón alegó que la sentencia de primera instancia copiaba la pericia sin realizar una evaluación independiente y que el juez vulneró su derecho a la prueba al no ordenar una pericia de oficio. También afirmó que los ingresos por su labor médica y política ascendían a S/1,5 millones y que la pericia fiscal había omitido rentas declaradas ante la SUNAT.

El tribunal, sin embargo, desestimó estos reclamos. Indicó que la defensa nunca presentó una pericia de parte ni solicitó debidamente medios probatorios durante la etapa procesal correspondiente. Asimismo, subrayó que el informe de SUNAT citado solo tenía fines tributarios y no podía sustituir el análisis contable especializado de la Fiscalía.

Finalmente, la Sala concluyó que los montos incautados, S/376,969.13 del BBVA y S/1’236,543.30 del Interbank, forman parte del desbalance patrimonial de Vladimir Cerrón y, por tanto, pasarán al Estado.

Notas relacionadas
Vladimir Cerrón lleva dos años burlándose de la justicia: sentenciado hasta realiza campaña política por TikTok

Vladimir Cerrón lleva dos años burlándose de la justicia: sentenciado hasta realiza campaña política por TikTok

LEER MÁS
Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

LEER MÁS
Vladimir Cerrón seguirá prófugo: Poder Judicial rechaza recurso de hábeas corpus que buscaba su libertad

Vladimir Cerrón seguirá prófugo: Poder Judicial rechaza recurso de hábeas corpus que buscaba su libertad

LEER MÁS
Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
JNJ se resiste a cumplir con fallo judicial que repone a Delia Espinoza en la fiscalía de la Nación

JNJ se resiste a cumplir con fallo judicial que repone a Delia Espinoza en la fiscalía de la Nación

LEER MÁS
Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

LEER MÁS
Gustavo Adrianzén dejó de ser representante de Perú ante la ONU: Gobierno de José Jerí cesó sus funciones en New York

Gustavo Adrianzén dejó de ser representante de Perú ante la ONU: Gobierno de José Jerí cesó sus funciones en New York

LEER MÁS
Presidente José Jerí declara estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días

Presidente José Jerí declara estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días

LEER MÁS
Rosa María Palacios sobre el estado de emergencia: “Mientras el Congreso no derogue las leyes procrimen, esto no sirve para nada”

Rosa María Palacios sobre el estado de emergencia: “Mientras el Congreso no derogue las leyes procrimen, esto no sirve para nada”

LEER MÁS
Papá de Trvko responde a Rospigliosi por mancillar nombre de su hijo: "Yo combatí el terrorismo"

Papá de Trvko responde a Rospigliosi por mancillar nombre de su hijo: "Yo combatí el terrorismo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

Cierran Vía de Evitamiento: camión queda atorado debajo del puente Balta con sentido al sur

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

Política

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025