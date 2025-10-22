Susana Villaran y José Luna buscan salvarse: políticos se aferran a decisión del TC en caso Cócteles para archivar sus casos

La decisión del Tribunal Constitucional (TC) de ordenar el archivo del caso Cócteles —la investigación de la Fiscalía sobre un presunto lavado de activos cometido por Fuerza Popular— comienza a sacudir el escenario político. A raíz de esta interpretación jurídica, los abogados de Susana Villarán, exalcaldesa de Lima, y de José Luna, actual presidente del partido Podemos Perú, han solicitado que sus procesos, enmarcados también dentro del caso Lava Jato, también sean anulados. Ambos sostienen que el fallo del TC demostraría la falta de coherencia en las acusaciones formuladas en su contra.

La abogada Merly Edquen, defensora de la exburgomaestra, señaló a RPP que su equipo viene evaluando la sentencia emitida por el TC en el caso de Fuerza Popular y Keiko Fujimori. Según explicó, existen fundamentos que podrían ser utilizados en beneficio de Villarán.

“Por supuesto que sí debería aplicarse el mismo criterio, teniendo en cuenta que el TC se ha pronunciado sobre el fondo del asunto: una cuestión penal. Los criterios que desarrolle esta instancia afectan a casi todos los casos del Equipo Especial Lava Jato. (…) Lo que solicitaremos es que el criterio ya adoptado sea también aplicado a los casos que correspondan. Y en el caso de la señora Susana (Villarán), sí aplica”, afirmó.

Por su parte, José Luna también pidió que se considere la resolución del ente constitucional como precedente para archivar la investigación en su contra. A través de un oficio enviado por su abogado, Eduardo Barriga, a la fiscal Milagros Salazar Paiva, encargada del Sexto Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, solicitó que se tenga en cuenta el reciente fallo del TC.

“(...) Acudimos a su despacho a fin de adjuntar la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso de Keiko Fujimori, a efectos de su aplicación al presente proceso, considerando el carácter definitivo de las decisiones del más alto tribunal en salvaguarda de las garantías constitucionales de todo ciudadano (...)”, se lee en el documento.

Ollanta Humala también busca beneficiarse del fallo del TC

Quien también se pronunció tras la decisión del TC fue el exgobernante Ollanta Humala, afirmando que continuará “luchando” por su libertad luego de haber sido condenado a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos.

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), Humala Tasso sostuvo que la resolución del TC respalda sus argumentos. Además, cuestionó que el sistema judicial no haya aplicado el mismo criterio en su caso, lo que, a su juicio, evidenciaría una falta de voluntad para impartir justicia de manera equitativa.

En abril de este año, el Poder Judicial lo sentenció a 15 años de prisión por presuntamente haber recibido financiamiento irregular del gobierno venezolano y de la empresa brasileña Odebrecht durante las campañas presidenciales del Partido Nacionalista en 2006 y 2011. Dicha sentencia fue la primera en el país relacionada con aportes de campaña; sin embargo, tras el reciente fallo del TC, el panorama judicial de Humala podría cambiar. En ese contexto, el exmandatario desafió al Poder Judicial, asegurando que será “jurídicamente imposible” mantener activo su proceso, pues de hacerlo —dijo— se confirmaría el “ensañamiento” en su contra.