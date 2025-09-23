HOYSuscripcion LR Focus

Política

Vladimir Cerrón seguirá prófugo: Poder Judicial rechaza recurso de hábeas corpus que buscaba su libertad

La decisión del Poder Judicial mantiene las investigaciones contra el fundador de Perú Libre por presunto lavado de activos y organización criminal.

Vladimir Cerrón continuará prófugo de la justicia. Foto: difusión
Vladimir Cerrón continuará prófugo de la justicia. Foto: difusión

El Poder Judicial ha ratificado la orden de prisión preventiva contra el exgobernador regional de Junín y fundador del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, al desestimar un nuevo recurso de hábeas corpus presentado por su defensa. Este fallo mantiene al político con la medida de privación de libertad, la cual se dictó en el marco de una investigación por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal. Este último intento de la defensa de Cerrón de anular la orden y cambiarla por una de comparecencia, fue rechazado por el Noveno Juzgado Constitucional, la Tercera Sala Penal de Apelaciones y el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria, evidenciando la solidez de la decisión judicial.

La persistencia del Poder Judicial en mantener la prisión preventiva de Cerrón se fundamenta en las investigaciones que vinculan al exgobernador con una supuesta red criminal, señalada por la Fiscalía de haber operado en Junín a través de organizaciones como “Los Dinámicos del Centro” o “Tiranos del Centro.” Pese a que la defensa del líder de Perú Libre argumentó que la orden atentaba contra su libertad individual y que debía ser revocada, el rechazo de este nuevo recurso judicial subraya que la justicia peruana considera que existen suficientes elementos para mantenerlo bajo esta medida.

TOMÁS GÁLVEZ nuevo FISCAL DE LA NACIÓN y REPRESIÓN en las calles | Arde Troya con JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Presentan oficialmente moción de censura contra Juan José Santiváñez con 35 firmas

Motivos del rechazo del hábeas corpus

La defensa de Vladimir Cerrón ha intentado en varias ocasiones, sin éxito, revertir la orden de prisión preventiva. En julio de este año, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional ya había rechazado una solicitud similar. La Fiscalía imputa a Cerrón haber liderado una organización criminal y haber recibido aportes ilícitos para su partido, Perú Libre. La negativa a los recursos de la defensa refuerza la postura del Poder Judicial de que la prisión preventiva es necesaria para garantizar el correcto desarrollo del proceso judicial y evitar el riesgo de fuga u obstrucción de la justicia por parte del investigado.

La Fiscalía imputa a Vladimir Cerrón la dirección de una red criminal que, según la investigación, habría utilizado las organizaciones "Los Dinámicos del Centro" o "Tiranos del Centro" para obtener poder político y colocar a personas allegadas al partido en puestos clave en la región de Junín.

El Juzgado de Primera Instancia y el de Apelaciones rechazaron el pedido de la defensa del político de cambiar la medida de 24 meses de prisión preventiva por una de comparecencia, basándose en un supuesto incumplimiento de las reglas de conducta. La apelación de la defensa, que citaba la absolución de Cerrón en los casos "La Oroya" y "Aeródromo Wanka", también fue desestimada, lo que ratifica la postura del Poder Judicial de que hay suficientes elementos para mantenerlo bajo prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.

