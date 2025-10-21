Mininter comprará rochabuses en lugar de priorizar inteligencia contra criminalidad

El nuevo ministro del Interior, Vicente Tiburcio, señala a los estudiantes de la UNMSM como responsables de la violencia en las protestas, a pesar de la represión policial. | composición LR

Ante la comisión conjunta de Defensa y Transportes del Congreso, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, confirmó la reactivación de la compra de 44 rochabuses y 56 tanquetas tras 9 años de retraso.

Este anuncio lo hizo en una sesión convocada para debatir medidas contra la extorsión y el sicariato en el transporte público, en el marco del proyecto de ley 12723/2025-CR.

El ministro detalló que el proceso de compra de estas unidades fue heredado por su gestión y ha sufrido retrasos año tras año. Indicó que actualmente no se cuenta con rochabuses operativos, lo cual obligó a movilizar unidades de forma provisional para enfrentar protestas.

Priorizar inteligencia

¿Es pertinente la compra de rochabuses y tanquetas en el contexto de inseguridad ciudadana que estamos viviendo por las extorsiones?

Al respecto, el exministro del Interior Rubén Vargas señaló a La República que sin duda se necesita que la policía esté bien equipada en todas sus funciones y responsabilidades, a fin de garantizar el ejercicio de un derecho constituciones, como son las manifestaciones.

Sin embargo, remarcó que considerando que estamos frente a un desborde criminal y de criminalidad organizada y de economías ilegales, “nuestra prioridad tendría que ser inevitablemente fortalecer con tecnologías de última generación a las funciones de inteligencia y a las unidades especializadas de la policía”.

En ese sentido, dijo que estaríamos cometiendo el mismo error de Dina Boluarte y sus ministros “porque ellos decidieron desmantelar los equipos de inteligencia y a las unidades especializadas para dar presupuesto para enfrentar a lar marchas”.

Y en cuanto a declarar a Lima en estado de emergencia Vargas sostuvo que se va a cometer el mismo error de Boluarte sabiendo que ese es un fracaso y recordó que “un estado de emergencia no es lo mismo que estrategia contra el crimen”.

“El ministro como oficial de inteligencia sabe perfectamente la importancia y el potencial y el arma estratégica que significa trabajar con inteligencia. Necesitamos que el ministro como hombre de inteligencia le dé la prioridad a esa actividad frente al crimen organizado”.

Apoyo de las FFAA

A su turno, el ministro del Interior dijo que están evaluando que las Fuerzas Armadas brinden apoyo a la Policía Nacional, si es pertinente y cómo lo van a apoyar en el marco de una norma. “Queremos hacer algo diferente, no solo se declare en estado de emergencia y no se tenga resultado. Estamos incorporando a muchas direcciones y unidades, pero con tareas específicas”.