HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy
Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     
Política

Mininter comprará rochabuses en lugar de priorizar inteligencia contra criminalidad

Titular del sector Interior, Vicente Tiburcio, dijo que se comprará 44 rochabuses y 56 tanquetas. Pero exministro Rubén Vargas, señaló que ante el desborde de la criminalidad la prioridad debe ser fortalecer las funciones de inteligencia.

El nuevo ministro del Interior, Vicente Tiburcio, señala a los estudiantes de la UNMSM como responsables de la violencia en las protestas, a pesar de la represión policial.
El nuevo ministro del Interior, Vicente Tiburcio, señala a los estudiantes de la UNMSM como responsables de la violencia en las protestas, a pesar de la represión policial. | composición LR

Ante la comisión conjunta de Defensa y Transportes del Congreso, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, confirmó la reactivación de la compra de 44 rochabuses y 56 tanquetas tras 9 años de retraso.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Este anuncio lo hizo en una sesión convocada para debatir medidas contra la extorsión y el sicariato en el transporte público, en el marco del proyecto de ley 12723/2025-CR.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI, 10 AÑOS PARA UN ARCHIVO Y T3RRUQU34R COMO MÉTODO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Fernando Rospigliosi llama 'terruco' a Eduardo Ruiz Sanz, rapero asesinado por la PNP

lr.pe

El ministro detalló que el proceso de compra de estas unidades fue heredado por su gestión y ha sufrido retrasos año tras año. Indicó que actualmente no se cuenta con rochabuses operativos, lo cual obligó a movilizar unidades de forma provisional para enfrentar protestas.

Priorizar inteligencia

¿Es pertinente la compra de rochabuses y tanquetas en el contexto de inseguridad ciudadana que estamos viviendo por las extorsiones?

Al respecto, el exministro del Interior Rubén Vargas señaló a La República que sin duda se necesita que la policía esté bien equipada en todas sus funciones y responsabilidades, a fin de garantizar el ejercicio de un derecho constituciones, como son las manifestaciones.

Sin embargo, remarcó que considerando que estamos frente a un desborde criminal y de criminalidad organizada y de economías ilegales, “nuestra prioridad tendría que ser inevitablemente fortalecer con tecnologías de última generación a las funciones de inteligencia  y a las unidades especializadas de la policía”.

En ese sentido, dijo que estaríamos cometiendo el mismo error de Dina Boluarte y sus ministros “porque ellos decidieron desmantelar los equipos de inteligencia y a las unidades especializadas para dar presupuesto para enfrentar a lar marchas”.

Y en cuanto a declarar a Lima en estado de emergencia Vargas sostuvo que se va a cometer el mismo error de Boluarte sabiendo que ese es un fracaso y recordó que “un estado de emergencia no es lo mismo que estrategia contra el crimen”.

“El ministro como oficial de inteligencia sabe perfectamente la importancia y el potencial y el arma estratégica que significa trabajar con inteligencia. Necesitamos que el ministro como hombre de inteligencia le dé la prioridad a esa actividad frente al crimen organizado”.

Apoyo de las FFAA

A su turno, el ministro del Interior dijo que están evaluando que las Fuerzas Armadas brinden apoyo a la Policía Nacional, si es pertinente y cómo lo van a apoyar en el marco de una norma. “Queremos hacer algo diferente, no solo se declare en estado de emergencia y no se tenga resultado. Estamos incorporando a muchas direcciones y unidades, pero con tareas específicas”.

Notas relacionadas
A pedido de Keiko Fujimori, el TC concede indulgencia penal a los procesados por aportes ilícitos en campaña

A pedido de Keiko Fujimori, el TC concede indulgencia penal a los procesados por aportes ilícitos en campaña

LEER MÁS
Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

LEER MÁS
“Tengo temor porque Keiko Fujimori ya anunció una persecución en mi contra”, denuncia fiscal Pérez tras archivarse el caso Cócteles

“Tengo temor porque Keiko Fujimori ya anunció una persecución en mi contra”, denuncia fiscal Pérez tras archivarse el caso Cócteles

LEER MÁS
Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
A pedido de Keiko Fujimori, el TC concede indulgencia penal a los procesados por aportes ilícitos en campaña

A pedido de Keiko Fujimori, el TC concede indulgencia penal a los procesados por aportes ilícitos en campaña

LEER MÁS
Chirinos menosprecia a columnista de La República y recibe contundente respuesta: “Es el tipo de gente que no hay que elegir”

Chirinos menosprecia a columnista de La República y recibe contundente respuesta: “Es el tipo de gente que no hay que elegir”

LEER MÁS
Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

LEER MÁS
Papá de Trvko responde a Rospigliosi por mancillar nombre de su hijo: "Yo combatí el terrorismo"

Papá de Trvko responde a Rospigliosi por mancillar nombre de su hijo: "Yo combatí el terrorismo"

LEER MÁS
Jefe de compras del Mininter renunció por escándalo de contrataciones

Jefe de compras del Mininter renunció por escándalo de contrataciones

LEER MÁS
Policía pretende que Dirincri investige muerte de 'Trvko': familia de joven pide que solo lo realice la Fiscalía

Policía pretende que Dirincri investige muerte de 'Trvko': familia de joven pide que solo lo realice la Fiscalía

LEER MÁS

Ofertas

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Consejo Fiscal: Congreso aprobó 101 "leyes adversas" con un perjuicio al tesoro por más de S/35.000 millones con aval del Gobierno

Transparencia condena asesinato de Eduardo Ruiz: "No existe justificación para la PNP"

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

Política

Transparencia condena asesinato de Eduardo Ruiz: "No existe justificación para la PNP"

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

Papá de Trvko sirvió al Ejercito y responde a Fernando Rospigliosi: "Yo he combatido contra el terrorismo"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Transparencia condena asesinato de Eduardo Ruiz: "No existe justificación para la PNP"

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

Papá de Trvko sirvió al Ejercito y responde a Fernando Rospigliosi: "Yo he combatido contra el terrorismo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025