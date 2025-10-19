El pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) evalúa una fórmula “técnica-jurídica” que le permitiría cumplir la resolución del juez constitucional, Fidel Torres Tasso, pero sin reponer a la fiscal suprema Delia Espinoza como fiscal de la Nación, de acuerdo con fuentes judiciales. Esto podría parecer una contradicción o incluso un absurdo, pero es “posible” de acuerdo con un funcionario de la JNJ que habló bajo condición de anonimato.

La presidenta de la comisión de procesos disciplinarios de la Junta, María Teresa Cabrera es la encargada de encontrar la solución técnica legal y, según las fuentes, este el lunes, 20 de octubre presentará un informe para que el pleno tome una decisión. Con el apoyo del presidente de la JNJ, Gino Ríos Patio, la propuesta puede ser aprobada por la mayoría de los consejeros.

En primer lugar, indican las fuentes, el juez Fidel Torres Tasso no dispone dejar sin efecto la suspensión de Delia Espinoza como fiscal suprema, ni ordena reponerla como fiscal de la Nación. Para los asesores y especialistas consultados por Cabrera, la resolución judicial solo se refiere al artículo 3 de la resolución que repuso a Patricia Benavides en junio del 2025, no a la resolución que impuso la suspensión a Espinoza Valenzuela del viernes 19 de septiembre de 2025.

La fiscal suprema Delia Espinoza busca reincorporarse como fiscal de la Nación

Anotan que lo que el juez pide es: “la suspensión Provisional de los efectos del proceso administrativo disciplinario que hubiere instaurado la Junta Nacional de Justicia contra la recurrente, Delia Milagros Espinoza Valenzuela, derivado de los actos de defensa por la inejecutabilidad y/o observaciones a la ejecución del referido artículo tercero de la Resolución Nro. 231-2025-JNJ, emitido en el marco del Procedimiento Disciplinario Nro. 001-2024-JNJ”.

En este sentido, dicen, lo que está en controversia es el artículo 3 de la resolución que la JNJ emitió el 12 de junio de 2025 a favor de Patricia Benavides. Dicho artículo repone a Benavides como fiscal suprema titular y dispone entregarle el despacho de la Fiscalía de la Nación, desconociendo el acuerdo de la Junta de Fiscales Supremos de noviembre de 2024.

El caso Solari

Al respecto, enfatizan que el proceso disciplinario iniciado a la fiscal suprema Delia Espinoza, que motivó la suspensión en el cargo de fiscal de la Nación, está referido a dar cumplimiento a la totalidad de la resolución de junio pasado. Además, explican que esa resolución tiene otros artículos, que no son tomados en cuenta ni mencionados por el juez constitucional. Por ejemplo, la orden de reposición de la fiscal superior Azucena Inés Solari Escobedo. Ella recién fue reincorporada en el Ministerio Público en agosto de 2025, casi dos meses después de que la JNJ resolviera su caso.

Al respecto, la defensa de la fiscal suprema Delia Espinoza hace notar que la resolución del juez Torres Tasso también indica: Se declare la vigencia del Acuerdo N.º 6579-2024 de la Junta de Fiscales Supremos y de la Resolución N.º 058-2024-MP-FN-JFS, actos mediante los cuales la Junta de Fiscales Supremos, en uso de sus competencias que le confiere el artículo 158° de la Constitución, designó en el cargo de Fiscal de la Nación a la demandante Delia Milagros Espinoza Valenzuela por el periodo que establece dicha disposición constitucional, disponiéndose que la recurrente, Delia Milagros Espinoza Valenzuela, continúe ejerciendo el cargo de Fiscal de la Nación"

Fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez

Sin embargo, en este sentido, la JNJ resolvería que, dado que la resolución del juez Torres Tasso corresponde a los hechos de junio de 2025, en el transcurso del tiempo, cumplió con respetar el acuerdo de la Junta de Fiscales Supremos que eligió a Delia Espinoza como fiscal de la Nación, luego que dicha fiscal suprema renunció a dicho dicho cargo y fue reincorporada en el Ministerio Público. Es más, anotarían, que la sanción de suspensión reconoce que Delia Espinoza fue elegida por la Junta de Fiscales Supremos como fiscal de la Nación, por lo que comunicaron a dicho organismo la sanción impuesta.

Luego indicarían que, igualmente, en el transcurso del tiempo, entre la resolución de junio, la presentación de la acción de Amparo que genera la intervención del juez Flores y la suspensión de septiembre, la JNJ permitió que Espinoza se desempeñe como fiscal de la Nación. Subrayando que hoy están en un “espacio y tiempo histórico” distinto que probablemente sea objeto de otro reclamo constitucional.

La máquina del tiempo

María Teresa Cabrera, presidenta de la comisión de procesos disciplinarios de la JNJ

Al respecto, lo que las fuentes remarcan es que debe tenerse en cuenta que la defensa de la doctora Delia Espinoza presentó la Acción de Amparo y medida cautelar ante el juez Flores, en junio de 2025 contra la resolución que repuso a Patricia Benavides y ordenó entregarle el cargo de fiscal de la Nación, por las futuras acciones que podría tomar la JNJ.

Inicialmente, en agosto, el juez Fidel Torres rechazó el pedido de medida cautelar. Espinoza apeló y la Tercera Sala Constitucional de Lima dispuso que se vuelva a analizar el caso y esta vez el juez sí concedió la medida cautelar. Para María Teresa Cabrera y el presidente de la JNJ, Gino Ríos los hechos evaluados y resueltos por el juez se refieren a los eventos de junio hasta agosto de 2025. Eso permitiría, dicen, que la JNJ le responsa al juez que ya cumplió con lo resuelto, sin reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación.

Un juego de palabras, un recurso fraudulento con apariencia de legalidad o un truco de magia jurídica para incumplir la resolución judicial y mantener al Ministerio Público con un fiscal de la Nación Interino por tiempo indefinido, de acuerdo con interés políticos distintos a la justicia y la ley. Otra posibilidad que también podría definirse en las siguientes horas, si este juego no cuaja o no toma forma, sería una ampliación en el proceso disciplinario y una nueva medida de suspensión contra Espinoza Valenzuela.

Los fiscales los grandes afectados

Este juego de poder político al que la Junta Nacional de Justicia somete a la fiscalía de la Nación afecta la labor y el desempeño de todo el Ministerio Público, en medio de una grave crisis política de representación, un proceso electoral del Ejecutivo y el Congreso y el avance descontrolado del crimen organizado y las economías ilegales.

Un claro ejemplo, del deterioro y maltrato a los fiscales que genera la inestabilidad en la fiscalía de la Nación, es lo que sucede en la coordinación del caso Cuellos Blancos del Puerto. La fiscal provincial Magaly Elizabeth Quiroz Caballero renunció a su promoción como fiscal superior y a la coordinación del Equipo Especial para reintegrarse a su despacho de origen, la fiscalía provincial anticorrupción de Lambayeque. Los motivos de su renuncia aun no han trascendido. Los fiscales quedan atrapados en la tierra movediza de la fiscalía de la Nación.

Fiscal superior Alfredo Barnechea, nuevo coordinador del caso Cuellos Blancos del Puerto

En marzo de 2021, Quiroz fue destacada por la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos para poner orden en el caso Cuellos Blancos del Puerto, definir las colaboraciones eficaces y profundizar las investigaciones, un encargo que cumplió enteramente. El 30 de septiembre de 2023, la fiscal Patricia Benavides la regresó a Lambayeque, presuntamente para desviar las investigaciones, hasta el 21 de diciembre en que fue repuesta por el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, esta vez como fiscal superior coordinadora del Equipo Especial de los Cuellos Blancos.

Al renunciar, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez Villegas nombró en su reemplazo al fiscal superior Alfonso Federico Barrenechea Cabrera, un magistrado con una destacada carrera en el Ministerio Público como fiscal provincial anticorrupción en Lima Sur, pero el hecho de aceptar ser el nuevo coordinador del caso Cuellos Blancos, ya lo hace blanco de críticas hasta ahora sin fundamento. Barnechea estuvo al frente de la investigación y condena al expresidente de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima Sur, Ricardo Rojas León por cobro de coimas y tráfico de influencias. Al conocer su trabajo, en julio de 2022, la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides lo promovió como fiscal superior y Coordinador Nacional de las Fiscalías en Prevención del Delito. El 19 de diciembre de 2023, el fiscal de la nación interino, Juan Carlos Villena le retira la confianza y lo envía a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaycán.



