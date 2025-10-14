HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Política

Delia Espinoza tras ser repuesta como fiscal de la Nación: "Voy a reordenar la casa"

La fiscal de la Nación suspendida se pronunció tras la decisión del Poder Judicial de ser respuesta en el cargo. Delia Espinoza también mostró su postura sobre el fiscal Tomás Gálvez, quien ocupa su lugar de manera interina.

Delia Espinoza había sido suspendida por 6 meses por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Sin embargo, el Poder Judicial la repuso en el cargo. Foto: Composición/LR
Delia Espinoza había sido suspendida por 6 meses por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Sin embargo, el Poder Judicial la repuso en el cargo. Foto: Composición/LR

La fiscal de la Nación suspendida, Delia Espinoza, se pronunció luego de que el Poder Judicial ordenó su reincorporación como la titular del Ministerio Público. La decisión del sistema judicial se dio luego de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la suspendió por 6 meses del cargo. En ese sentido, Espinoza aseguró que al retornar a la institución "reordenará la casa".

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Sus declaraciones se dan, según mencionó, por los cambios que se habrían realizado durante su suspensión cuando asumió, de manera interina, el fiscal Tomás Gálvez.

TE RECOMENDAMOS

SIN GABINETE Y LOS QUE SE VAN | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: José Jerí EN VIVO: presidente lleva más de 100 horas sin tomar juramento de sus nuevos ministros

lr.pe

"¿Cuál será su primera medida una vez que regrese al cargo?", consultó la periodista. Ante ello, Espinoza respondió en RPP: "Bueno, reordenar la casa porque (¿está desordenada?) Sí, porque a pesar de que yo le pedí muy respetuosamente mediante un escrito al doctor Gálvez para que se abstenga de hacer mayores cambios, ya que los equipos conformados estaban trabajando y teniendo logros importantes, él comenzó a hacer algunos cambios a pesar de conocer su interinato".

Al ser consultada sobre los cambios que se habrían realizado durante su suspensión, Espinoza aseguró "que no debió, por ejemplo, cambiar algunos gerentes en lugares sensibles". "Luego también, especialmente en la oficina de registro y evaluación de fiscales OREF, donde se hacen los cambios de todos los fiscales a nivel nacional. Ahí colocó a una señora que está con acusación penal por haber cometido un delito de falsedad ideológica", aseguró.

PUEDES VER: José Jerí acepta renuncia de todo el Gabinete Boluarte: oficialmente no tiene ningún ministro

lr.pe

Delia Espinoza sobre denuncias contra Dina Boluarte: "Hay denuncias constitucionales"

Por otro lado, cuando fue consultada por el estado de las denuncias constitucionales que pesan sobre la expresidenta Dina Boluarte, Espinoza mencionó que existen 9 en su contra y que se encuentra en proceso de trámite por diversos supuestos delitos.

"Bueno, hay denuncias constitucionales, hay nueve denuncias constitucionales, tres de ellas que han sido archivadas de manera irregular, porque no debieron haber sido tramitadas en el Congreso. Pero yo cuento las nueve. Y tiene otras 11, si mal no recuerdo, que están en trámite por diversos delitos", detalló.

En esa misma línea, Espinoza calificó como una "inconsistencia" que el Parlamento haya archivado denuncias constitucionales contra Boluarte, como por ejemplo el caso Rolex, pero que en la moción de vacancia hayan tomado esa investigación como un argumento para destituirla del cargo.

"He ahí la inconsistencia del Congreso. Las tres que han sido archivadas son la de Caso Rolex y las dos primeras carpetas de las protestas sociales, donde hay casos de muertos y heridos. Porque el otro caso que también está en el Congreso está todavía sin trámite", enfatizó.

"Pero esos archivos no tienen, como dice el doctor Gálvez, que ya son cosa decidida. No pueden ser cosa decidida porque no han seguido el debido proceso. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Simplemente voy a decir de manera, con toda seguridad y como abogada, no han sido bien tramitados y se han adelantado un archivo que no debió darse", acotó.

Notas relacionadas
Poder Judicial ordena la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

Poder Judicial ordena la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

LEER MÁS
Delia Espinoza se defiende en audiencia que evalúa de recurso de amparo contra la JNJ: "Se me ha tendido una trampa"

Delia Espinoza se defiende en audiencia que evalúa de recurso de amparo contra la JNJ: "Se me ha tendido una trampa"

LEER MÁS
PCM minimiza observaciones del JNE y rechaza acusación de falta de neutralidad tras pronunciamiento sobre Fuerza Popular

PCM minimiza observaciones del JNE y rechaza acusación de falta de neutralidad tras pronunciamiento sobre Fuerza Popular

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Vacancia presidencial: ¿Qué es y qué ocurre tras su aprobación según la Constitución del Perú?

Vacancia presidencial: ¿Qué es y qué ocurre tras su aprobación según la Constitución del Perú?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
José Jerí EN VIVO: presidente tomará juramento de nuevos ministros "en las próximas horas"

José Jerí EN VIVO: presidente tomará juramento de nuevos ministros "en las próximas horas"

LEER MÁS
Poder Judicial ordena la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

Poder Judicial ordena la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

LEER MÁS
Hildebrandt sobre Jerí: "El hombre de la borrachera que terminó en una violación (...) es lo que el Congreso necesitaba"

Hildebrandt sobre Jerí: "El hombre de la borrachera que terminó en una violación (...) es lo que el Congreso necesitaba"

LEER MÁS
José Jerí anuncia que nuevo gabinete juramentará "en las próximas horas", tras 5 días de espera

José Jerí anuncia que nuevo gabinete juramentará "en las próximas horas", tras 5 días de espera

LEER MÁS
Pedro Castillo arremete contra José Jerí: “Hoy el Congreso cambia de marioneta, cambia de maniquí”

Pedro Castillo arremete contra José Jerí: “Hoy el Congreso cambia de marioneta, cambia de maniquí”

LEER MÁS
José Jerí votó a favor de leyes procrimen en el Congreso: ahora se toma fotos en penales luchando contra la inseguridad

José Jerí votó a favor de leyes procrimen en el Congreso: ahora se toma fotos en penales luchando contra la inseguridad

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El presidente de Madagascar disuelve el Parlamento y diputados votan a favor de destituirlo en medio de crisis política

BCRP reduce por primera vez el tope a la tasa de interés de créditos: ¿desde cuándo y quiénes se verán afectados?

¿Cuándo es el Miss Grand International 2025? Fecha, hora y dónde ver a la peruana Flavia López en vivo

Política

Pedro Castillo arremete contra José Jerí: “Hoy el Congreso cambia de marioneta, cambia de maniquí”

José Jerí EN VIVO: presidente tomará juramento de nuevos ministros "en las próximas horas"

José Jerí anuncia que nuevo gabinete juramentará "en las próximas horas", tras 5 días de espera

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Pedro Castillo arremete contra José Jerí: “Hoy el Congreso cambia de marioneta, cambia de maniquí”

José Jerí EN VIVO: presidente tomará juramento de nuevos ministros "en las próximas horas"

José Jerí anuncia que nuevo gabinete juramentará "en las próximas horas", tras 5 días de espera

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025