JNJ acatará fallo que repone a Delia Espinoza al cargo de fiscal de la Nación, pero anuncia que apelará la decisión judicial

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) anunció que acatará el fallo del Poder Judicial que dispone la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación. El presidente del organismo, Gino Ríos, informó que se cumplirá con la medida cautelar dentro del plazo de cinco días fijado por el juzgado, aunque precisó que la resolución será apelada ante una instancia superior. La decisión judicial suspende los efectos de la restitución de Patricia Benavides y devuelve temporalmente el cargo a Espinoza Valenzuela.

El titular del organismo indicó que se ejecutará la disposición en los plazos establecidos y que la apelación no suspende su cumplimiento. Ríos añadió que la JNJ actuará conforme al marco constitucional, garantizando el principio de legalidad y el respeto a las decisiones jurisdiccionales.

"Se va a tener que cumplir con la disposición judicial de medida cautelar. Se podrá apelar, pero se tiene que dar cumplimiento a eso. Hay un plazo fijado en la misma resolución que es de cinco días (…) Por su puesto que se va a apelar", comentó.

El retorno de Espinoza al Ministerio Público representa un nuevo giro en la pugna institucional desatada por la Junta Nacional de Justicia al intentar reponer a Patricia Benavides en el máximo cargo de la institución. La resolución judicial cuestiona la forma en que la JNJ resolvió el procedimiento disciplinario de Benavides, señalando que no habría existido un acuerdo formal del pleno para su restitución.

El Poder Judicial, a través del Noveno Juzgado Constitucional de Lima, dispuso la reposición de Delia Espinoza Valenzuela como fiscal de la Nación, tras concederle una medida cautelar que suspende los efectos de la resolución emitida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). El juez Juan Carlos Torres Tasso consideró que la decisión de la JNJ afectó los derechos fundamentales de Espinoza y ordenó que sea restituida de manera provisional mientras se resuelve el fondo del proceso constitucional.

En su resolución, el magistrado señaló que el acto administrativo de la JNJ careció de la debida motivación y no cumplió con los principios de legalidad ni con el requisito de contar con el voto colegiado del pleno. Según el juzgado, el presidente de la JNJ, Gino Ríos, firmó la restitución de Benavides sin un acuerdo formal adoptado por todos los miembros del organismo, lo que configuraría una vulneración al debido proceso. La medida, por tanto, busca preservar el principio de institucionalidad dentro del Ministerio Público y evitar un daño irreparable mientras el Poder Judicial analiza la controversia de fondo.

La resolución resalta que la medida cautelar no constituye una designación definitiva, sino una acción provisional para garantizar que el proceso de amparo tenga eficacia mientras se decide el fondo del caso.

Delia Espinoza anuncia que “reordenará la casa” tras ser repuesta

Tras el fallo judicial que ordenó su reposición como fiscal de la Nación, Delia Espinoza adelantó que al retomar el cargo efectuará ajustes internos en la institución para corregir los cambios realizados durante su ausencia. Señaló que su gestión interina efectuó reorganizaciones, incluso en zonas sensibles, sin respetar los equipos que estaban funcionando.

Espinoza cuestionó que durante su suspensión se haya cambiado gerentes y manipulado la oficina de registro y evaluación de fiscales (OREF). Mencionó que algunas de esas designaciones cuestionadas correspondían a personas con denuncias penales, lo que considera irregular.

También se pronunció sobre las denuncias constitucionales contra la expresidenta Dina Boluarte: dijo que hay nueve denuncias activas y acusó que el Congreso archivó de forma “inconsistente” tres casos que no debieron considerarse cerrados.