Poder Judicial ordena la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación
El Poder Judicial concede medida cautelar a Delia Espinoza, reinstalándola como fiscal de la Nación tras suspender el proceso disciplinario de la JNJ.
El Poder Judicial, a través de un juzgado constitucional, otorgó una medida cautelar a favor de Delia Espinoza y ordenó su reposición inmediata como fiscal de la Nación. La resolución dispone suspender el proceso disciplinario que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) le seguía por el caso Patricia Benavides. Con ello, Espinoza retoma la conducción del Ministerio Público en medio de una nueva controversia institucional entre el Poder Judicial y la JNJ.
Noticia en desarrollo...