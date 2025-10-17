Rafael López Aliaga pide renuncia del ministro del Interior, pero su bancada votó en contra de censura de José Jerí
El líder de Renovación Popular también solicitó la salida del comandante general de la PNP, Óscar Arriola. Sin embargo, sus congresistas no promueven ni una moción de interpelación o censura contra el ministro Vicente Tiburcio.
- Gobierno de José Jerí anuncia que declararán en estado de emergencia a Lima Metropolitana
- Luis Magallanes es el suboficial de la Policía que asesinó a Eduardo Ruiz Sanz en la marcha del 15 de octubre
Para sorpresa de muchos, el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga solicitó la renuncia del ministro del Interior, José Jerí, y del comandante general de la Policía, Óscar Arriola, por la violencia y el asesinato de un manifestante durante las protestas del último miércoles 15 de octubre. Sin embargo, su postura está en el ojo de la tormenta porque su bancada legislativa, días previos, votó en contra de la moción de censura de José Jerí y la Mesa Directiva.
Desde Ica, donde impulsó su candidatura presidencial, el líder de Renovación Popular señaló que ambos funcionarios deben asumir la responsabilidad política por los lamentables sucesos, donde murió el joven Eduardo Ruiz y quedaron heridos decenas de protestantes.
“A nuestro presidente Jerí le pedimos la renuncia del ministro Tiburcio, porque realmente no puede ser, una persona de inteligencia no puede estar en la luna. No puede tener seis horas para no enterarse de la verdad. El general Arriola, lamentablemente también, creo que debería poner su cargo a disposición”, expresó.
También cuestionó que las autoridades tomaron mucho tiempo para reaccionar ante las protestas y precisó que se debe asegurar la necesidad de transparencia en la conducción del sector Interior y de la institución policial.
Pues bien, las declaraciones de López Aliaga causan sorpresa porque, días previos, su bancada legislativa votó en contra de la moción de censura en contra de José Jerí y la Mesa Directiva. De acuerdo con la votación del Pleno del Congreso, 9 de los 11 integrantes de Renovación Popular no apoyaron la medida impulsada por las bancadas de izquierda, como sí lo hizo con la vacancia de la expresidenta Dina Boluarte.
Hasta el momento, la bancada de Renovación Popular tampoco ha presentado una moción de interpelación o de censura contra el ministro del Interior, Vicente Tiburcio. De esta manera, las palabras del exalcalde Rafael López Aliaga quedan en saco roto porque sus congresistas podrían ejercer su labor de control y fiscalización, pero no lo hacen.