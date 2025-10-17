HOYSuscripcion LR Focus

Janick Maceta exige justicia por las víctimas de la represión policial durante la marcha nacional: "Dignidad y democracia"

Janick Maceta se pronuncia en Instagram sobre la situación política en Perú y exige justicia para las víctimas de la represión policial durante las manifestaciones.

Janick Maceta publicó en su cuenta de Instagram un mensaje de respaldo a las víctimas de la represión policial. | Foto: composición LR/ IG - Janick Maceta/EFE

La modelo y exreina de belleza Janick Maceta no dudó en pronunciarse sobre la actual situación política del país y cuestionó al gobierno del presidente José Jerí. A través de su cuenta oficial de Instagram, la exrepresentante peruana en Miss Universo exigió justicia para las víctimas que sufrieron los efectos de la represión policial durante las recientes manifestaciones. Además, expresó su solidaridad con quienes fueron vulnerados en plena marcha nacional.

Uno de los tantos mensajes que publicó Janick Maceta en su cuenta personal de Instagram sobre la situación actual del país. Foto: IG - Janick Maceta

La presencia de Janick Maceta en la marcha nacional

En medio de la coyuntura nacional marcada por las manifestaciones de un sector de la población que expresa su descontento con la gestión del nuevo presidente José Jerí, y frente a la creciente ola de inseguridad que se vive a diario, la postura de Janick Maceta fue clara y contundente ante la crítica situación que atraviesa el Perú.

“La justicia no puede ser una promesa vacía. El país no puede seguir sumando víctimas sin respuestas. Protestar no es un delito. Exigir dignidad no debería costar vidas”, escribió.

Asimismo, lamentó profundamente la muerte del joven artista y rapero Eduardo Ruiz Sáenz, quien falleció tras recibir un disparo del suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú (PNP) Luis Magallanes, cuando participaba en una marcha en la Plaza Francia.

''Lamento profundamente la muerte de Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz. Un joven artista y rapero que creía en un país más justo y que perdió la vida durante la manifestación del 15 de octubre en Plaza Francia tras recibir un impacto de bala. Hay testigos y amigos que señalan que Eduardo ya se estaba retirando junto a ellos cuando fue alcanzado por el disparo. Murió frente a quienes lo acompañaban. Solo buscaba volver a casa. Mis más sinceras condolencias a su familia, a sus amigos y a toda la comunidad cultural que hoy llora su partida'', posteo en una de sus historias de Instagram.

Janick Maceta exige respeto al derecho a la protesta y se solidariza con víctimas de la represión

El respaldo de Janick Maceta a las víctimas por la represión policial y sus recientes publicaciones han generado numerosos mensajes de apoyo, ya que la modelo considera que la marcha pacífica es un derecho de todos los ciudadanos para expresar su inconformidad con los congresistas que están en funciones y con el gobierno de turno.

“Duele porque nadie debería morir por alzar la voz ni por creer que el país puede ser mejor. Todos tenemos derecho a protestar sin que se atente contra la vida. El Estado tiene la obligación de proteger, no reprimir. Escuchar, no silenciar”, expresó.

La comunidad artística y numerosos actores se han sumado a la causa y exigen justicia para quienes fueron silenciados, así como los cambios necesarios para encaminar al país hacia un rumbo distinto, tras años marcados por la inseguridad, la corrupción y la inestabilidad política.

