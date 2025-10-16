HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia
Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia     Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia     Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia     
Sociedad

Fiscalía pide a la PNP lista del personal y planes operativos de la noche del crimen

Le da plazo de 72 horas al jefe de la Región Policial de Lima, general PNP Enrique Felipe Monroy, para que entregue los informes de todas las divisiones sobre sus funciones y acciones cuando ocurrieron los hechos que derivaron en el asesinato de Eduardo Ruíz Sanz.

La fiscalía busca identificar al responsable del disparo que causó la muerte de Ruíz Sanz durante una marcha. Foto: composición LR
La fiscalía busca identificar al responsable del disparo que causó la muerte de Ruíz Sanz durante una marcha. Foto: composición LR

Con el propósito de identificar al agente policial que asesinó al artista de hip hop Eduardo Ruíz Sanz en la noche del miércoles 15 de octubre, el Ministerio Público demandó al jefe de la Región Policial Lima, general PNP Enrique Felipe Monroy, la información documental sobre los planes operativos, la relación de los efectivos que participaron y los reportes que estos elevaron sobre lo sucedido durante la marcha contra el gobierno de José Jerí.

Las imágenes captadas hasta el momento, y los testimonios recogidos de los testigos, indican que probablemente el autor del disparo que terminó con la vida de Eduardo Ruíz Sanz, sería un miembro de la Policía Nacional cuya identidad todavía se desconoce.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La fiscalía reclama todos “los planes de operaciones, órdenes de operaciones, órdenes telefónicas, memorandos y otros documentos y sus anexos, debiendo precisar su organización de comando, zonificación, fuerzas operativas, distribución de personal, tareas generales y específicas”, señalan fuentes allegadas a La República.

PUEDES VER: DININCRI: muerte de Eduardo Ruíz Sánz fue homicidio por proyectil de arma de fuego (PAF)

lr.pe

La finalidad es identificar a los efectivos policiales para obtener sus declaraciones en relación a las circunstancias en las que un agente de la PNP vestido de civil disparó contra un grupo de manifestantes sin motivo aparente, causando la muerte de Eduardo Ruíz Sanz con un balazo en el tórax.

“También (se requieren) los informes de apreciación de inteligencia y riesgo, los oficiales a cargo del personal policial, vinculados con la ejecución de operaciones policiales con relación de las marchas y manifestaciones sociales del día 15 de octubre de 2025”, precisa la disposición fiscal.

Seguidamente la fiscalía especifica la necesidad de contar con los informes “sobre el servicio realizado”, a los jefes de la DIVSEESP (División de Servicios Especiales), DIVEME (División de Emergencia) y otros.

El requerimiento fiscal incluye la identificación de todos los participantes.

“(Proporcionar) la relación nominal de todo el personal policial DIVSEESP, DIVEME, DIVOEEV (División de Operaciones Especiales Escuadrón Verde), DIVREINT (División Regional de Inteligencia) y DIVPOLs (Divisiones Policiales) que prestaron servicios, indicando su función y zona de acción”, de acuerdo con fuentes de La República.

La fiscalía considera que lo sucedido con Eduardo Ruíz Sanz es un homicidio.

Notas relacionadas
DININCRI: muerte de Eduardo Ruíz Sánz fue homicidio por proyectil de arma de fuego (PAF)

DININCRI: muerte de Eduardo Ruíz Sánz fue homicidio por proyectil de arma de fuego (PAF)

LEER MÁS
Ministro del Interior minimiza fallecimiento de manifestante: "Para mí no hay costo político"

Ministro del Interior minimiza fallecimiento de manifestante: "Para mí no hay costo político"

LEER MÁS
Congreso presenta moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva tras asesinato de joven en marcha

Congreso presenta moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva tras asesinato de joven en marcha

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
DININCRI: muerte de Eduardo Ruíz Sánz fue homicidio por proyectil de arma de fuego (PAF)

DININCRI: muerte de Eduardo Ruíz Sánz fue homicidio por proyectil de arma de fuego (PAF)

LEER MÁS
Estudió Ingeniería en la UNI y ahora ingresó en primer puesto a Medicina en la UNMSM con el puntaje más alto: "Es un orgullo para mis padres"

Estudió Ingeniería en la UNI y ahora ingresó en primer puesto a Medicina en la UNMSM con el puntaje más alto: "Es un orgullo para mis padres"

LEER MÁS
Joven queda en coma tras fractura cerebral por represión policial en protestas del 15 de octubre: "Necesita ser operado de emergencia"

Joven queda en coma tras fractura cerebral por represión policial en protestas del 15 de octubre: "Necesita ser operado de emergencia"

LEER MÁS
¿Hay marcha este 16 de octubre? Manifestantes heridos y un fallecido tras masivas movilizaciones en Lima

¿Hay marcha este 16 de octubre? Manifestantes heridos y un fallecido tras masivas movilizaciones en Lima

LEER MÁS
Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

LEER MÁS
¿Hoy 16 de octubre habrá movilizaciones en Lima? Los anuncios de transportistas y otros colectivos

¿Hoy 16 de octubre habrá movilizaciones en Lima? Los anuncios de transportistas y otros colectivos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Este país tendrá el mayor crecimiento económico de América Latina en 2026: superará 5 veces más a Chile, Brasil y México

José Jerí EN VIVO: congresistas recolectan firmas para censurar a presidente y Mesa Directiva

Congreso presenta moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva tras asesinato de joven en marcha

Sociedad

¿Habrá cambio en horarios del Metropolitano o cierre de estaciones este 16 de octubre? Esto dice ATU

Trabajadora del PJ de Paita muere y otros 4 quedan heridos tras choque en Piura cuando regresaban de su jornada laboral

¿Hay marcha este 16 de octubre? Manifestantes heridos y un fallecido tras masivas movilizaciones en Lima

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Jerí EN VIVO: congresistas recolectan firmas para censurar a presidente y Mesa Directiva

Congreso presenta moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva tras asesinato de joven en marcha

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025