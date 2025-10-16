Fiscalía pide a la PNP lista del personal y planes operativos de la noche del crimen

La fiscalía busca identificar al responsable del disparo que causó la muerte de Ruíz Sanz durante una marcha. Foto: composición LR

La fiscalía busca identificar al responsable del disparo que causó la muerte de Ruíz Sanz durante una marcha. Foto: composición LR

Con el propósito de identificar al agente policial que asesinó al artista de hip hop Eduardo Ruíz Sanz en la noche del miércoles 15 de octubre, el Ministerio Público demandó al jefe de la Región Policial Lima, general PNP Enrique Felipe Monroy, la información documental sobre los planes operativos, la relación de los efectivos que participaron y los reportes que estos elevaron sobre lo sucedido durante la marcha contra el gobierno de José Jerí.

Las imágenes captadas hasta el momento, y los testimonios recogidos de los testigos, indican que probablemente el autor del disparo que terminó con la vida de Eduardo Ruíz Sanz, sería un miembro de la Policía Nacional cuya identidad todavía se desconoce.

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La fiscalía reclama todos “los planes de operaciones, órdenes de operaciones, órdenes telefónicas, memorandos y otros documentos y sus anexos, debiendo precisar su organización de comando, zonificación, fuerzas operativas, distribución de personal, tareas generales y específicas”, señalan fuentes allegadas a La República.

La finalidad es identificar a los efectivos policiales para obtener sus declaraciones en relación a las circunstancias en las que un agente de la PNP vestido de civil disparó contra un grupo de manifestantes sin motivo aparente, causando la muerte de Eduardo Ruíz Sanz con un balazo en el tórax.

“También (se requieren) los informes de apreciación de inteligencia y riesgo, los oficiales a cargo del personal policial, vinculados con la ejecución de operaciones policiales con relación de las marchas y manifestaciones sociales del día 15 de octubre de 2025”, precisa la disposición fiscal.

Seguidamente la fiscalía especifica la necesidad de contar con los informes “sobre el servicio realizado”, a los jefes de la DIVSEESP (División de Servicios Especiales), DIVEME (División de Emergencia) y otros.

El requerimiento fiscal incluye la identificación de todos los participantes.

“(Proporcionar) la relación nominal de todo el personal policial DIVSEESP, DIVEME, DIVOEEV (División de Operaciones Especiales Escuadrón Verde), DIVREINT (División Regional de Inteligencia) y DIVPOLs (Divisiones Policiales) que prestaron servicios, indicando su función y zona de acción”, de acuerdo con fuentes de La República.

La fiscalía considera que lo sucedido con Eduardo Ruíz Sanz es un homicidio.