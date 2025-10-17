El ministro de Salud, Luis Quiroz, confirmó que una menor de 11 años resultó herida tras el impacto de una bomba lacrimógena durante la protesta contra el gobierno de José Jerí y el Congreso del 15 octubre. Así lo dio a conocer en la reciente conferencia de prensa realizada junto a otros ministros que respondieron acerca de los hechos ocurridos en la marcha. El titular del Ministerio de Salud (Minsa) señaló que los gastos médicos de la niña, como de los demás heridos, están siendo cubiertos por el Estado.

"La atención a todos los pacientes la está asumiendo el Seguro Integral de Salud (SIS) de manera absolutamente gratuita (...) al igual del caso de esta niña", sostuvo Quiroz. De acuerdo con reportes, la menor fue impactada por una lacrimógena en el pecho, presuntamente perpetrada por la PNP, cuando transitaba junto a su madre por el cruce de la Av. Abancay con la Av. Ucayali durante la protesta. Tras el impacto se golpeó gravemente la cabeza contra el piso y fue trasladada de emergencia al Hospital de la Policía.

Ministro de Salud asegura acompañamiento para familiares de heridos en protesta

En medio de sus declaraciones, el ministro Quiroz indicó que el cubrimiento por parte del Estado no solo se limitará a la atención médica de los pacientes, sino también, sus familiares recibirán el apoyo correspondiente. De esa manera, el titular del Minsa señaló que las familias de los heridos tendrán un acompañamiento.

"No solamente nos estamos limitando a la atención de los pacientes (...) sino también de los familiares. Nosotros entendemos perfectamente que el paciente no es solo eso, tiene una realidad, un entorno social, y el entorno más cercano es su familia. Por eso se ha dispuesto de que este acompañamiento sea también hacia los familiares de los heridos", ratificó.

Protesta contra el Gobierno deja un muerto y más de 30 civiles heridos

La última marcha multitudinaria en contra del gobierno del presidente José Jerí y el Congreso dejó el saldo de un muerto, Eduardo Ruiz Sanz (32), y varios heridos tras enfrentamientos con la Policía Nacional (PNP). De acuerdo con información de la Defensoría del Pueblo, la protesta del 15 de octubre registró 32 civiles heridos, entre ellos, tres menores de edad.