Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia
🚨 General Arriola confirmó que un suboficial disparó contra Eduardo Ruiz

Política

Pedro Castillo arremete contra el Congreso: "Terruquea al pueblo imponiendo a un presidente totalmente ilegítimo"

El expresidente Castillo criticó al Congreso tras el asesinato de Eduardo Ruiz en las manifestaciones del 15 de octubre.

El expresidente se pronunció tras el asesinato de Eduardo Ruiz. Foto: Composición/LR
El expresidente se pronunció tras el asesinato de Eduardo Ruiz. Foto: Composición/LR

El expresidente Pedro Castillo se pronunció luego del asesinato del joven Eduardo Ruiz durante las manifestaciones contra el Congreso y el Gobierno el último miércoles 15 de octubre. En ese sentido, el exmandatario arremetió contra el Parlamento y lo criticó por no haber censurado a José Jerí con la finalidad de que no llegue a la Presidencia de la República.

El exjefe de Estado investigado por el presunto delito de rebelión tras su intento de golpe de Estado en diciembre del 2022 tuvo estas declaraciones durante la audiencia del juicio oral este jueves 16 de octubre en horas de la mañana. Asimismo, calificó al Legislativo como un Congreso "ilegítimo" y admitió que las movilizaciones se realizaron a nivel nacional y no solo en Lima.

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Ministro del Interior acepta que PNP hizo disparos, pero los justifica: "La Policía es maltratada"

"Buenos días. Cuánto me gustaría escuchar al Ministerio Público que, en vez de juzgar a un presidente legítimo del país, se pronuncie sobre los casos que han sucedido el día de ayer, no solo en Lima, sino a nivel nacional. Muy posible que hoy este Congreso totalmente ilegítimo, no solamente amenaza al pueblo, terruquea al pueblo imponiendo a un presidente totalmente ilegítimo que no ha podido ni siquiera tener los votos para ser congresista, con un gabinete "de lujo" que terruquea el país", expresó Pedro Castillo.

Es preciso recordar que el exjefe de Estado afronta un juicio oral luego de haber intentado dar un golpe de Estado en diciembre del 2022. En consecuencia, la Fiscalía ha solicitado 34 años de pena privativa de la libertad, así como tres años y medio de inhabilitación política para ocupar cargos públicos.

PUEDES VER: José Jerí EN VIVO: Congreso rechaza admitir a trámite moción de censura contra la Mesa Directiva

Por otro lado, el expresidente expresó su solidaridad luego del asesinato de Eduardo Ruiz durante las manifestaciones contra el Ejecutivo y el Legislativo.

"Hoy está terminando y mi solidaridad a este espíritu inquebrantable, a la reserva moral y la esperanza del pueblo que es la juventud, no la van a callar, no es posible que estén haciendo estas cosas", dijo.

