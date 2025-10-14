Durante la audiencia de juicio oral por el fallido golpe de Estado del pasado 7 de diciembre de 2022, el expresidente Pedro Castillo cuestionó al actual mandatario José Jerí y al Congreso de la República. Desde la sala de sesiones del penal Barbadillo, en el que se encuentra cumpliendo prisión preventiva, Castillo acusó al actual Parlamento de mantener un sistema político ilegítimo y de solo haber reemplazado a Dina Boluarte por otra autoridad que puedan manejar de acuerdo a sus intereses.

"A mí se me acusa de cerrar el congreso que nadie quiere, hoy cambian de marioneta, cambian del maniquí. En el debate para censurar a una persona que quitó muchas vidas en Palacio de Gobierno como inquilina, el mismo Congreso ha demostrado de que para vacar a Castillo nunca se tuvo la votación calificada. (…) voy a estar tres años injustamente preso. Rechazo este juicio, como siempre", sostuvo al momento de su acreditación.

Castillo, quien fue destituido tras su fallido intento de disolver el Congreso, enfrenta un proceso por rebelión y conspiración. En cada pronunciamiento que tiene, insiste en que su salida fue un golpe parlamentario y hoy sostuvo que el actual gobierno es solo una continuación del régimen que, según dijo, “traicionó la voluntad popular”, haciendo referencia a Dina Boluarte.

Eso no es todo. Cabe recordar que en la última audiencia, el exmandatario atribuyó la culpa de la crisis política al “fujicerronismo y la DBA”. “Hoy, la hipocresía de los golpistas que llevaron a Dina Boluarte al poder, viendo que el final y la justicia terminarán por cercarlos, quieren borrar sus huellas del escenario de la dictadura”, refirió.