"Ecos del debate de la vacancia": Carlincatura compara las intervenciones de parlamentarios contra Castillo y Boluarte

Carlincatura de hoy, sobre los "ecos del debate de la vacancia". Foto: Composición/LR

La Carlincatura de hoy, domingo 12 de octubre, compara las intervenciones de diversos parlamentarios al momento de la vacancia contra la expresidenta Dina Boluarte y el exmandatario Pedro Castillo. En la caricatura "ecos del debate de la vacancia", se expone cómo en un proceso se siguió el debido proceso, mientras que en otro no se habría hecho correctamente con 104 votos como lo estipula el Reglamento del Congreso.

