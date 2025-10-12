"Ecos del debate de la vacancia": Carlincatura compara las intervenciones de parlamentarios contra Castillo y Boluarte
La caricatura de hoy ironiza los argumentos que utilizaron los congresistas contra los expresidentes al momento de ser vacados. Expone cómo se siguió el debido proceso con uno y otro con otro no.
La Carlincatura de hoy, domingo 12 de octubre, compara las intervenciones de diversos parlamentarios al momento de la vacancia contra la expresidenta Dina Boluarte y el exmandatario Pedro Castillo. En la caricatura "ecos del debate de la vacancia", se expone cómo en un proceso se siguió el debido proceso, mientras que en otro no se habría hecho correctamente con 104 votos como lo estipula el Reglamento del Congreso.
Caricatura política de Carlincatura del 12 de octubre de 2025