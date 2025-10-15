El exmandatario Pedro Castillo se pronunció este martes 15 de octubre día en que se desarrollará una marcha nacional convocada por diversas organizaciones sociales y la denominada Generación Z, para denunciar lo que considera la continuidad de una “dictadura corrupta y asesina” encabezada por el presidente interino José Jerí. Desde su celda en el penal de Barbadillo, Castillo afirmó que el nuevo gabinete “está plagado de corruptos y terruqueadores”, y reiteró su llamado a la movilización popular para “recuperar la democracia y el Estado de Derecho”.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

"La designación de José Jeri, nuevo rostro de la usurpación del gobierno del pueblo, designado por el hampa congresal como presidente interino, y la presentación de su gabinete ministerial, plagado de corruptos y terruqueadores, ponen de manifiesto la continuidad de la dictadura, de la corrupción y del camino hacia el fraude electoral en las elecciones de 2026. El pueblo no pacta con sus verdugos: los combate", se lee en el post.

TE RECOMENDAMOS NUEVOS MINISTROS Y PROTESTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Asimismo, llamó a la ciudadanía a mostrar su indignación hacia la clase política y expresó su solidaridad y abrazo; además, no dudo en nuevamente señalar que está injustamente preso debido al fallido golpe de Estado del pasado 7 de diciembre de 2022.

"Convoco a todas las bases organizadas del pueblo a sumarse a la marcha nacional que, con total claridad, valentía, decisión política y amor a la Patria, se realiza hoy, 15 de octubre, que es impulsada por las organizaciones populares y por la juventud organizada de la combativa y promisoria Generación Z. A ellos, con todo mi sentimiento patriótico, los abrazo desde mi encierro en Barbadillo, donde la dictadura, las mafias con fachada de partidos políticos y las organizaciones criminales que usurpan los poderes del Estado me tienen secuestrado", agregó.

Noticia en desarrollo...