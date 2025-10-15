HOYSuscripcion LR Focus

PJ evalúa impedimento de salida del país contra Dina Boluarte
Política

Pedro Castillo sobre marcha de 15 octubre: "José Jerí tiene un gabinete de corruptos y terruqueadores"

A través de sus redes sociales, el expresidente Pedro Castillo difundió un pronunciamiento en el que arremetió contra el actual mandatario, José Jerí, a quien calificó como “nuevo rostro de la usurpación”, y criticó la composición de su gabinete ministerial, al que tildó de “corruptos y terruqueadores”.

Castillo llama a jóvenes a marchar en contra de José Jerí. Foto: composición LR
Castillo llama a jóvenes a marchar en contra de José Jerí. Foto: composición LR

El exmandatario Pedro Castillo se pronunció este martes 15 de octubre día en que se desarrollará una marcha nacional convocada por diversas organizaciones sociales y la denominada Generación Z, para denunciar lo que considera la continuidad de una “dictadura corrupta y asesina” encabezada por el presidente interino José Jerí. Desde su celda en el penal de Barbadillo, Castillo afirmó que el nuevo gabinete “está plagado de corruptos y terruqueadores”, y reiteró su llamado a la movilización popular para “recuperar la democracia y el Estado de Derecho”.

"La designación de José Jeri, nuevo rostro de la usurpación del gobierno del pueblo, designado por el hampa congresal como presidente interino, y la presentación de su gabinete ministerial, plagado de corruptos y terruqueadores, ponen de manifiesto la continuidad de la dictadura, de la corrupción y del camino hacia el fraude electoral en las elecciones de 2026. El pueblo no pacta con sus verdugos: los combate", se lee en el post.

Asimismo, llamó a la ciudadanía a mostrar su indignación hacia la clase política y expresó su solidaridad y abrazo; además, no dudo en nuevamente señalar que está injustamente preso debido al fallido golpe de Estado del pasado 7 de diciembre de 2022.

"Convoco a todas las bases organizadas del pueblo a sumarse a la marcha nacional que, con total claridad, valentía, decisión política y amor a la Patria, se realiza hoy, 15 de octubre, que es impulsada por las organizaciones populares y por la juventud organizada de la combativa y promisoria Generación Z. A ellos, con todo mi sentimiento patriótico, los abrazo desde mi encierro en Barbadillo, donde la dictadura, las mafias con fachada de partidos políticos y las organizaciones criminales que usurpan los poderes del Estado me tienen secuestrado", agregó.

Noticia en desarrollo...

