🚨 General Arriola confirmó que un suboficial disparó contra Eduardo Ruiz

Política

Congresistas opositores insistirán con censura a José Jerí tras revelarse que policía asesinó a Eduardo Ruiz

Congresistas como Guillermo Bermejo y Sigrid Bazán anunciaron acciones buscando remover al presidente José Jerí tras el asesinato del joven rapero y los hechos de violencia en las protestas.

Congresistas señalaron a Jerí como responsable de la represión policial | Composición: LR.
Congresistas señalaron a Jerí como responsable de la represión policial | Composición: LR.

Luego de que Óscar Arriola, jefe de la Policía Nacional del Perú (PNP), confirmara que Eduardo Ruiz Sanz, joven músico de 32 años, fue asesinado por el suboficial policial Luis Magallanes; la responsabilidad política ha recaído sobre el presidente José Jerí. Ante este escenario, congresistas pertenecientes a sectores opositores al actual Gobierno confirmaron que responderán con nuevas acciones que busquen la censura de Jerí y de la Mesa Directiva del Congreso de la República.

En diálogo con La República, el congresista Guillermo Bermejo (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo) confirmó que buscaran una vez más la remoción de Jerí del puesto presidencial: "Es una obligación moral presentar la moción de censura contra José Jerí. Voy a coordinarlo con las otras bancadas (...). No puede quedar impune la muerte de Eduardo Ruiz y tampoco la salud de los heridos. El pueblo merece justicia".

Por su parte, la congresista Sigrid Bazán (Bloque Democrático Popular), también anunció que emprenderá sus propias acciones contra el actual mandatario: "Tras las declaraciones del comandante general de la PNP, que dejan en evidencia las mentiras de este Gobierno y su responsabilidad política en la muerte de Mauricio Ruiz, informé que en las próximas horas presentaré una denuncia constitucional contra José Jerí", señaló en su cuenta de X (antes Twitter).

La revelación de que el asesinato de Eduardo Ruiz fue perpetrado por un efectivo policial renovó los esfuerzos del sector opositor del Congreso por dar punto final al Gobierno de Jerí, que, además del asesinato de Ruiz Sanz, deja un saldo de 120 heridos en las protestas realizadas en su contra.

Congresistas opositores se alinean en contra del Gobierno de Jerí

Tras la confirmación de que el suboficial Luis Magallanes fue quien asesinó a Eduardo Ruiz, distintos congresistas de oposición responsabilizaron al Gobierno de José Jerí. Jaime Quito (Bancada Socialista), Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) y Flor Pablo (No Agrupada) fueron algunos de los parlamentarios que se pronunciaron al respecto.

En diálogo con La República, Jaime Quito señaló que Jerí ha heredado la política represiva del gobierno anterior de Dina Boluarte. “Esta confirmación demuestra que el ministro del Interior mintió hoy en el Congreso al afirmar que no habían destacado policías sin uniforme ni al grupo Terna en la manifestación de ayer. Ya no pueden negar lo evidente. Considero que el Ministerio Público debe actuar de inmediato, porque este crimen no puede quedar impune. Seguimos con la misma política de represión del régimen de Dina Boluarte, ahora en manos directas de la mayoría congresal que avala la impunidad y promueve leyes procrimen”, sostuvo. Además, el congresista señaló que participara de las coordinaciones para presentar una nueva moción de censura contra la Mesa Directiva.

Por su parte, Ruth Luque también conversó con este medio y afirmó que Jerí, el premier Álvarez y el ministro Tiburcio tienen una responsabilidad directa en los hechos. “Esto confirma lo que la ciudadanía denunció ayer: hubo personal civil portando armas, es decir, agentes del grupo Terna. No se trata solo de la responsabilidad de quien disparó, sino también de quienes dieron las órdenes y respondieron con balas a una movilización ciudadana mayoritariamente pacífica. El señor José Jerí, el ministro del Interior Vicente Tiburcio y el actual premier Ernesto Álvarez son corresponsables”, declaró.

En la misma línea, Flor Pablo sostuvo que esta revelación respalda los testimonios de quienes presenciaron el hecho en la plaza Francia. “Todos los testigos lo señalaron desde anoche: fue un policía vestido de civil quien disparó contra Eduardo Ruiz. La Policía y el Gobierno lo sabían y no lo reconocieron hasta hoy, para evitar la censura de la Mesa Directiva y proteger a Jerí en la presidencia. Debe investigarse la cadena de mando que permitió que policías asistieran a una marcha ciudadana portando armas de fuego. Aquí hay una clara responsabilidad política del gobierno de Jerí, quien tendrá que responder ante la justicia”, publicó en su cuenta de X (antes Twitter).

Moción de censura contra Jerí fue rechazada: Fuerza Popular blindó al Gobierno

Pese a conocerse el asesinato de Eduardo Ruiz, el Congreso de la República decidió no admitir a debate la moción de censura planteada contra José Jerí y los miembros de la Mesa Directiva. La propuesta, impulsada por los congresistas de izquierda, opositores al nuevo Gobierno; obtuvo solo 20 votos a favor, frente a 63 en contra y 4 abstenciones, quedando archivada de manera automática.

El parlamentario Pasión Dávila (Bancada Socialista) encabezó la iniciativa al responsabilizar políticamente a Jerí por los actos de represión registrados tanto en los alrededores del Congreso como en las calles del centro de Lima. Los legisladores que respaldaron el pedido señalaron que el Gobierno incumplió su deber de garantizar los derechos humanos durante la jornada de movilización del 15 de octubre, en la que Ruiz perdió la vida a causa de un disparo.

Durante la sesión, las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP) y Renovación Popular defendieron la permanencia de Jerí, bloqueando así la moción de censura. Desde los sectores de izquierda, en cambio, se criticó la indiferencia del Parlamento frente a la represión estatal. Horas antes del debate, José Jerí compareció ante el Pleno y afirmó que no renunciará a su cargo, pese al uso desmedido de la fuerza policial y la muerte de un ciudadano durante las protestas.

BancadaCongresistasA favorEn contraAbstención
Fuerza Popular21-14-
Alianza para el Progreso (APP)17-11-
Podemos Perú13--3
Perú Libre11-6-
Renovación Popular11-9-
JPP - Voces - Bloque Magisterial1182-
Somos Perú10-8-
Acción Popular10151
Avanza País605-
Bancada Socialista54--
Honor y Democracia503-
Bloque Democrático540-
No agrupados520-

Fiscalía también iniciará investigaciones tras asesinato de Eduardo Ruiz

El Ministerio Público, a través de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, anunció que se abrió una investigación preliminar para determinar las responsabilidades correspondientes en la muerte de Eduardo Ruiz.

Asimismo, Fiscalía comunicó que solicitó a la Región Policial Lima que envíe los planes operativos, las órdenes telefónicas y toda la documentación correspondiente con el fin de identificar la estructura de mando, la zonificación y la asignación de efectivos durante la manifestación con el objetivo de recopilar información necesaria para la investigación anunciada.

José Jerí y el ministro del Interior afirmaron que el asesinato de Eduardo Ruiz no fue perpetrado por un policía

José Jerí y el titular del Interior, Vicente Tiburcio, afirmaron en repetidas ocasiones que el asesinato de Eduardo Ruiz Sanz no fue perpetrado por miembros de la Policía Nacional. Sin embargo, esta versión ha sido desmentida por el propio comandante general de la institución, Óscar Arriola.

Jerí sostuvo que el fallecimiento de Ruiz Sanz se produjo como resultado de los enfrentamientos ocurridos durante la protesta. Además, aseguró que no existió represión policial y que su Gobierno garantizó una protesta pacífica. Hecho que fue desmentido luego de conocerse el asesinato de Eduardo Ruiz y que al menos 32 civiles fueron heridos: “(…) Producto de ello (disturbios sociales) tenemos este sensible fallecimiento, que se da fuera del área donde se desarrollaba principalmente la movilización ciudadana”, señaló.

A su vez, el ministro Tiburcio, durante su presentación ante el Pleno del Congreso, optó por victimizar a la Policía y aseguró erróneamente que no había efectivos policiales en la zona donde ocurrió el fatídico suceso. “Rechazamos categóricamente las imputaciones que se vienen haciendo contra la Policía Nacional. En el lugar donde ocurrió este terrible hecho no hubo presencia de efectivos policiales”, indicó.

