Ernesto Álvarez, jefe del Gabinete de Jerí, no descarta aplicar toque de queda en Lima Metropolitana
Ernesto Álvarez precisó que inicialmente es una medida que no se ha contemplado, pero no la descarta.
"No se ha contemplado como una medida el toque de queda, pero no la descarto. Tendría que demostrarse, a cargo del técnico que la proponga, cuál es su efectividad real. Considerando que la criminalidad no emplea ya en Lima la nocturnidad que era algo propio de los delincuentes más avezados. Hoy en día la delincuencia desarrolla sus actividades a plena luz del día porque enfrenta posiblemente una administración de justicia que no al intimidad", declaró Álvarez a la prensa.