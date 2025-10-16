HOYSuscripcion LR Focus

🚨 PCM responden sobre muerte en protestas

Política

Ernesto Álvarez, jefe del Gabinete de Jerí, no descarta aplicar toque de queda en Lima Metropolitana

Ernesto Álvarez precisó que inicialmente es una medida que no se ha contemplado, pero no la descarta.

Ernesto Álvarez, jefe del Gabinete de Jerí, no descarta aplicar toque de queda en Lima Metropolitana
Ernesto Álvarez, jefe del Gabinete de Jerí, no descarta aplicar toque de queda en Lima Metropolitana

Ernesto Álvarez, jefe del gabinete, no descarta aplicar el toque de queda como parte del estado de emergencia que se aplicará en Lima Metropolitana.

"No se ha contemplado como una medida el toque de queda, pero no la descarto. Tendría que demostrarse, a cargo del técnico que la proponga, cuál es su efectividad real. Considerando que la criminalidad no emplea ya en Lima la nocturnidad que era algo propio de los delincuentes más avezados. Hoy en día la delincuencia desarrolla sus actividades a plena luz del día porque enfrenta posiblemente una administración de justicia que no al intimidad", declaró Álvarez a la prensa.

Familiares y amigos de Eduardo Ruiz realizaron vigilia en Plaza Francia tras ser asesinado por suboficial Luis Magallanes

Familiares y amigos de Eduardo Ruiz realizaron vigilia en Plaza Francia tras ser asesinado por suboficial Luis Magallanes

¿Hoy 16 de octubre habrá movilizaciones en Lima? Los anuncios de transportistas y otros colectivos

¿Hoy 16 de octubre habrá movilizaciones en Lima? Los anuncios de transportistas y otros colectivos

Fallecido en marcha del 15 de octubre ÚLTIMAS NOTICIAS: Luis Magallanes, suboficial de la policía, asesinó a Eduardo Ruiz

Fallecido en marcha del 15 de octubre ÚLTIMAS NOTICIAS: Luis Magallanes, suboficial de la policía, asesinó a Eduardo Ruiz

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Gobierno de José Jerí anuncia que declararán en estado de emergencia a Lima Metropolitana

Gobierno de José Jerí anuncia que declararán en estado de emergencia a Lima Metropolitana

Luis Magallanes es el suboficial de la Policía que asesinó a Eduardo Ruiz Sanz en la marcha del 15 de octubre

Luis Magallanes es el suboficial de la Policía que asesinó a Eduardo Ruiz Sanz en la marcha del 15 de octubre

Quién es Luis Magallanes, el policía que asesinó a Eduardo Ruiz durante la marcha del 15 de octubre

Quién es Luis Magallanes, el policía que asesinó a Eduardo Ruiz durante la marcha del 15 de octubre

Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia: "Intentaron llevarse el cadáver"

Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia: "Intentaron llevarse el cadáver"

Congreso presenta moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva tras asesinato de joven en marcha

Congreso presenta moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva tras asesinato de joven en marcha

Primer ministro, Ernesto Álvarez, victimiza a la PNP tras marcha del 15 de octubre: "Hemos visto que han sido agredidos"

Primer ministro, Ernesto Álvarez, victimiza a la PNP tras marcha del 15 de octubre: "Hemos visto que han sido agredidos"

