Ernesto Álvarez, jefe del gabinete, no descarta aplicar el toque de queda como parte del estado de emergencia que se aplicará en Lima Metropolitana.

"No se ha contemplado como una medida el toque de queda, pero no la descarto. Tendría que demostrarse, a cargo del técnico que la proponga, cuál es su efectividad real. Considerando que la criminalidad no emplea ya en Lima la nocturnidad que era algo propio de los delincuentes más avezados. Hoy en día la delincuencia desarrolla sus actividades a plena luz del día porque enfrenta posiblemente una administración de justicia que no al intimidad", declaró Álvarez a la prensa.