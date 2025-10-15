HOYSuscripcion LR Focus

Así va la marcha nacional hoy, 15 de octubre
🔴 MARCHA 15 DE OCTUBRE EN VIVO: protestas contra José Jerí y el Congreso

Marcha del 15 de octubre: Barra de Universitario se suma a la protesta con cánticos y banderas

Hinchas de Universitario de Deportes llegaron a las manifestaciones en Centro de Lima con banderolas. La barra del equipo de Ate se sumó a las protestas en contra del Gobierno y el Congreso.

Hinchas del equipo de fútbol de Ate llegaron a las manifestaciones para sumarse a las protestas. Foto: Composición/LR
Hinchas del equipo de fútbol de Ate llegaron a las manifestaciones para sumarse a las protestas. Foto: Composición/LR

Este miércoles 15 de octubre se realizó la marcha contra el Gobierno y el Congreso, en la que exigen que se deroguen las leyes denominadas procrimen desde el Parlamento y se tomen medidas concretas para combatir la inseguridad ciudadana en el Perú.

En ese sentido, durante las manifestaciones en el Centro de Lima, se reportó que la barra del club Universitario de Deportes se congregó con diversos ciudadanos para sumarse a las protestas.

PUEDES VER: Marcha del 15 de octubre: prenden fuego a las afueras del Congreso y PNP se enfrenta a manifestantes

Asimismo, se pudo conocer a través de redes sociales que los hinchas del club crema de Ate acudieron a las manifestaciones con banderolas de la "U" y con cánticos.

Según los reportes de los usuarios, la barra de Universitario se hizo presente a la altura de la cuadra cinco de la avenida Abancay, cerca al Ministerio Público, con la finalidad de formar parte de las protestas.

PUEDES VER: Marcha de hoy 15 de octubre EN VIVO: Jerí dice que marchas responde a años de desatención, pese a varios manifiestan en su contra

Marcha del 15 de octubre: prenden fuego a las afueras del Congreso y PNP se enfrenta a manifestantes

Momentos antes, durante la manifestación del 15 de octubre, se produjo un intenso enfrentamiento entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y los ciudadanos que protestaban en las inmediaciones del Congreso de la República. Mientras cientos de personas se congregaban frente al Parlamento, un grupo comenzó a lanzar objetos contra las rejas que protegían las instalaciones legislativas, con el objetivo de expresar el clamor popular.

Posteriormente a los incidentes ocurridos en las cercanías del Congreso, se reportó que un grupo de individuos se habría infiltrado en las marchas con el propósito de generar disturbios y desestabilizar las protestas.

Mientras la Policía Nacional del Perú (PNP) dispersaba a los manifestantes con gases lacrimógenos, un grupo de personas incendió objetos en la entrada del Congreso de la República. Los efectivos policiales avanzaron para hacer retroceder a los manifestantes y controlar la situación. 

