Marcha del 15 de octubre: prenden fuego a las afueras del Congreso y PNP se enfrenta a manifestantes

Durante los enfrentamientos se prendió fuego a las afueras del Congreso. Foto: Composición/LR

Durante la marcha del 15 de octubre se registró un fuerte enfrentamiento entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y los ciudadanos que protestaban a las afueras del Congreso de la República. Mientras cientos de personas se manifestaban a las afueras del Parlamento, un grupo comenzó a lanzar objetos a las rejas que cubrían las instalaciones del Legislativo con la finalidad de hacer sentir el clamor popular.

Sin embargo, tras registrarse los hechos sucedidos en las inmediaciones del Congreso, se denunció que dentro de las marchas se habría infiltrado un grupo de personas para realizar disturbios y sabotear las protestas.

No obstante, cuando la PNP comenzó a replegar a los protestantes con bombas lacrimógenas, las personas prendieron fuego al frontis del Palacio Legislativo, mientras que los efectivos policiales avanzaban para hacer retroceder las filas de protestantes.

Tras lo sucedido, se reportó que un joven resultó herido luego de haber recibido varios impactos de perdigones en el estómago y en el brazo izquierdo. En seguida, fue atendido por personal médico que acompaña a los ciudadanos durante las manifestaciones.

Por otro lado, el presidente José Jerí se pronunció a través de redes sociales y mencionó que "la expresión ciudadana en las calles es un derecho legítimo ante la falta de atención del Estado durante muchos años". No obstante, Jerí, quien es criticado tras asumir las riendas del Perú, mencionó que "no permitiremos que un grupo reducido pretenda usar la violencia como camino".

Mientras tanto, pese a que Jerí afirmó que "nuestras cámaras (del Ejecutivi) y las de la Municipalidad de Lima están transmitiendo en vivo todo", no se refirió al joven herido por perdigones por parte de la PNP.