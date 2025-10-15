HOYSuscripcion LR Focus

Así va la marcha nacional hoy, 15 de octubre
🔴 MARCHA 15 DE OCTUBRE EN VIVO: protestas contra José Jerí y el Congreso

Marcha del 15 de octubre: prenden fuego a las afueras del Congreso y PNP se enfrenta a manifestantes

Protestantes han denunciado que hubo infiltrados durante la marcha. La Policía Nacional del Perú (PNP) reprimió con bombas lacrimógenas, luego de que se prendió fuego a las afueras del Parlamento. Durante las manifestaciones, un grupo de manifestantes intentaron ingresar al Congreso superando las rejas que protegían la institución.

Durante los enfrentamientos se prendió fuego a las afueras del Congreso. Foto: Composición/LR
Durante los enfrentamientos se prendió fuego a las afueras del Congreso. Foto: Composición/LR

Durante la marcha del 15 de octubre se registró un fuerte enfrentamiento entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y los ciudadanos que protestaban a las afueras del Congreso de la República. Mientras cientos de personas se manifestaban a las afueras del Parlamento, un grupo comenzó a lanzar objetos a las rejas que cubrían las instalaciones del Legislativo con la finalidad de hacer sentir el clamor popular.

Sin embargo, tras registrarse los hechos sucedidos en las inmediaciones del Congreso, se denunció que dentro de las marchas se habría infiltrado un grupo de personas para realizar disturbios y sabotear las protestas.

PUEDES VER: Marcha en vivo hoy 15 de octubre: manifestantes prenden fuego a las afueras del Congreso

No obstante, cuando la PNP comenzó a replegar a los protestantes con bombas lacrimógenas, las personas prendieron fuego al frontis del Palacio Legislativo, mientras que los efectivos policiales avanzaban para hacer retroceder las filas de protestantes.

Tras lo sucedido, se reportó que un joven resultó herido luego de haber recibido varios impactos de perdigones en el estómago y en el brazo izquierdo. En seguida, fue atendido por personal médico que acompaña a los ciudadanos durante las manifestaciones.

PUEDES VER: Marcha del 15 de octubre: José Jerí sobrevoló el Centro de Lima en helicóptero para supervisar movilizaciones

Por otro lado, el presidente José Jerí se pronunció a través de redes sociales y mencionó que "la expresión ciudadana en las calles es un derecho legítimo ante la falta de atención del Estado durante muchos años". No obstante, Jerí, quien es criticado tras asumir las riendas del Perú, mencionó que "no permitiremos que un grupo reducido pretenda usar la violencia como camino".

Mientras tanto, pese a que Jerí afirmó que "nuestras cámaras (del Ejecutivi) y las de la Municipalidad de Lima están transmitiendo en vivo todo", no se refirió al joven herido por perdigones por parte de la PNP.

