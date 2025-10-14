HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

Futbolista de Universitario sufre conmoción cerebral y fractura de tabique tras recibir puñetazo en partido de Liga 3

José Sifuentes, mediocampista de Universitario, terminó gravemente lesionado en un encuentro de Liga 3 tras recibir un golpe en el rostro por parte de un rival. Sufrió conmoción cerebral y fractura de tabique nasal.

José Sifuentes tiene solo 20 años y debió salir del campo en camilla tras el impacto. Foto: DyJ Sports
José Sifuentes tiene solo 20 años y debió salir del campo en camilla tras el impacto. Foto: DyJ Sports

Universitario de Deportes venció por 2-0 a Unión Santo Domingo y clasificó a semifinales de la Liga 3 el pasado lunes 13 de octubre. Sin embargo, el encuentro se vio empañado por una escena de preocupación, cuando el mediocampista José Sifuentes, de apenas 20 años, terminó fuera del campo en los minutos finales con una lesión severa que encendió las alarmas del comando técnico, sus compañeros y el cuerpo médico.

Durante el complemento del duelo disputado en Campo Mar, Sifuentes fue víctima de una agresión directa por parte de Joyce Conde, delantero del equipo rival. El incidente no solo dejó al jugador fuera del encuentro, sino que también abrió un debate sobre los vacíos reglamentarios ante situaciones de emergencia médica como una conmoción cerebral.

PUEDES VER: Administrador de Universitario sobre sueño del tricampeonato en la Liga 1: "Cada vez se hace más real"

lr.pe

¿Cómo se produjo la agresión del jugador de Universitario en Liga 3?

La jugada ocurrió en el minuto 83 del compromiso, cuando Unión Santo Domingo ejecutaba un tiro de esquina desde el sector izquierdo del campo. Joyce Conde, delantero y capitán del equipo visitante, fue marcado de cerca por José Sifuentes. Sin previo aviso y lejos del balón, el atacante soltó un puñetazo directo al rostro del mediocampista crema.

El árbitro, que se encontraba próximo a la acción, mostró solo una tarjeta amarilla a Conde, siendo esta su segunda amonestación del cotejo, ante el reclamo que la agresión debió ser castigada con una cartulina roja directa.

Sifuentes cayó desplomado al césped producto del golpe. Las cámaras captaron el momento en el que el jugador se retorcía del dolor mientras sus compañeros exigían con urgencia la asistencia médica. La escena se volvió aún más dramática cuando el joven futbolista fue retirado en camilla, con la camiseta manchada de sangre, sin posibilidad de continuar el encuentro.

¿Cuál es el estado de salud de José Sifuentes tras la agresión?

El diagnóstico médico inicial confirmó que José Sifuentes sufrió una fractura de tabique nasal, acompañada de dos cortes visibles en la zona del rostro y una conmoción cerebral, según reveló Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, quien estuvo presente en el estadio.

“Lo que nos han comentado los médicos inicialmente es que aparentemente tiene una fractura interna y tiene dos cortes de piel sobre la nariz, por esta razón el jugador tuvo sensación de desmayo”, declaró Velazco al medio DyJ Sports Plus.

La gravedad de la situación obligó al técnico Jorge Araujo a afrontar los últimos minutos del encuentro con un jugador menos, dado que el cuerpo arbitral no permitió una sustitución médica al tratarse de una decisión técnica no contemplada por el reglamento vigente.

El reclamo del administrador de Universitario sobre la lesión de José Sifuentes

Franco Velazco no solo informó sobre el estado del futbolista, sino que también expresó su malestar por el manejo del caso por parte de la terna arbitral. Según explicó, el reglamento actual de la Federación no especifica con claridad quién debe determinar si un jugador ha sufrido una conmoción, situación que dejó a Universitario en desventaja numérica en un contexto de emergencia médica.

“Hay una nueva reglamentación cuando se determina un caso de conmoción, como lo que pasó con nuestro jugador Sifuentes, pero teníamos un vacío porque quién es el que determina esa condición, el árbitro no es médico, no tiene la capacidad de hacerlo, entonces tienes que recurrir al médico del club, quien indicó que es una conmoción”, señaló Velazco.

El dirigente también hizo un llamado público a la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) para revisar y actualizar el reglamento, especialmente en lo referente a situaciones médicas de urgencia como fracturas o conmociones en medio de un encuentro profesional.

Notas relacionadas
Aseguran que César Inga podría dejar Universitario para ir a Napoli de Italia: "Club estaría interesado"

Aseguran que César Inga podría dejar Universitario para ir a Napoli de Italia: "Club estaría interesado"

LEER MÁS
Juan Manuel Vargas revela que pudo fichar por Sport Boys antes de ir a Universitario: "No querían pagar una carta"

Juan Manuel Vargas revela que pudo fichar por Sport Boys antes de ir a Universitario: "No querían pagar una carta"

LEER MÁS
Jean Ferrari revela que Néstor Gorosito pudo llegar a Universitario hasta en 2 oportunidades: "Después apareció en Alianza Lima"

Jean Ferrari revela que Néstor Gorosito pudo llegar a Universitario hasta en 2 oportunidades: "Después apareció en Alianza Lima"

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

LEER MÁS
Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Giancarlo Granda dice que ya no apoyará marcha del 15 de octubre y usuario le responde: "¿Ya acabó la delincuencia?"

Giancarlo Granda dice que ya no apoyará marcha del 15 de octubre y usuario le responde: "¿Ya acabó la delincuencia?"

LEER MÁS
Revelan la millonaria cifra que Boca Juniors pide a Alianza Lima por Luis Advíncula: "Los días del peruano están contados"

Revelan la millonaria cifra que Boca Juniors pide a Alianza Lima por Luis Advíncula: "Los días del peruano están contados"

LEER MÁS
Bolivia cayó goleada ante Rusia en amistoso de preparación para el repechaje al Mundial 2026

Bolivia cayó goleada ante Rusia en amistoso de preparación para el repechaje al Mundial 2026

LEER MÁS
Aseguran que César Inga podría dejar Universitario para ir a Napoli de Italia: "Club estaría interesado"

Aseguran que César Inga podría dejar Universitario para ir a Napoli de Italia: "Club estaría interesado"

LEER MÁS
Reprogramación del Universitario - Sporting Cristal sufre complicaciones por incomodidad de la 'U' y situación del Estadio Nacional

Reprogramación del Universitario - Sporting Cristal sufre complicaciones por incomodidad de la 'U' y situación del Estadio Nacional

LEER MÁS
Diego Rebagliati afirma que DT's reevaluaron dirigir a la selección peruana tras partido ante Chile: "Bueno, conversemos"

Diego Rebagliati afirma que DT's reevaluaron dirigir a la selección peruana tras partido ante Chile: "Bueno, conversemos"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro nacional EN VIVO, hoy 15 de octubre: hora de inicio, pedidos de los manifestantes, suspensión de clases y más de la marcha

Beca Tec 2025 publica lista de resultados: conoce a los 300 ganadores que estudiarán gratis una carrera técnica

Delia Espinoza tras ser repuesta como fiscal de la Nación: "Voy a reordenar la casa"

Deportes

¿A qué hora juegan Bolivia vs Rusia vía Unitel EN VIVO HOY por amistoso internacional 2025?

Alianza Lima vs Sport Boys: día, hora y canal de TV para el partido por el Torneo Clausura 2025

Por Caracol TV HOY Colombia vs Canadá EN VIVO: horario del amistoso internacional

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Delia Espinoza tras ser repuesta como fiscal de la Nación: "Voy a reordenar la casa"

Pedro Castillo arremete contra José Jerí: “Hoy el Congreso cambia de marioneta, cambia de maniquí”

José Jerí EN VIVO: presidente tomará juramento de nuevos ministros "en las próximas horas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025