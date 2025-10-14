Universitario de Deportes venció por 2-0 a Unión Santo Domingo y clasificó a semifinales de la Liga 3 el pasado lunes 13 de octubre. Sin embargo, el encuentro se vio empañado por una escena de preocupación, cuando el mediocampista José Sifuentes, de apenas 20 años, terminó fuera del campo en los minutos finales con una lesión severa que encendió las alarmas del comando técnico, sus compañeros y el cuerpo médico.

Durante el complemento del duelo disputado en Campo Mar, Sifuentes fue víctima de una agresión directa por parte de Joyce Conde, delantero del equipo rival. El incidente no solo dejó al jugador fuera del encuentro, sino que también abrió un debate sobre los vacíos reglamentarios ante situaciones de emergencia médica como una conmoción cerebral.

¿Cómo se produjo la agresión del jugador de Universitario en Liga 3?

La jugada ocurrió en el minuto 83 del compromiso, cuando Unión Santo Domingo ejecutaba un tiro de esquina desde el sector izquierdo del campo. Joyce Conde, delantero y capitán del equipo visitante, fue marcado de cerca por José Sifuentes. Sin previo aviso y lejos del balón, el atacante soltó un puñetazo directo al rostro del mediocampista crema.

El árbitro, que se encontraba próximo a la acción, mostró solo una tarjeta amarilla a Conde, siendo esta su segunda amonestación del cotejo, ante el reclamo que la agresión debió ser castigada con una cartulina roja directa.

Sifuentes cayó desplomado al césped producto del golpe. Las cámaras captaron el momento en el que el jugador se retorcía del dolor mientras sus compañeros exigían con urgencia la asistencia médica. La escena se volvió aún más dramática cuando el joven futbolista fue retirado en camilla, con la camiseta manchada de sangre, sin posibilidad de continuar el encuentro.

¿Cuál es el estado de salud de José Sifuentes tras la agresión?

El diagnóstico médico inicial confirmó que José Sifuentes sufrió una fractura de tabique nasal, acompañada de dos cortes visibles en la zona del rostro y una conmoción cerebral, según reveló Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, quien estuvo presente en el estadio.

“Lo que nos han comentado los médicos inicialmente es que aparentemente tiene una fractura interna y tiene dos cortes de piel sobre la nariz, por esta razón el jugador tuvo sensación de desmayo”, declaró Velazco al medio DyJ Sports Plus.

La gravedad de la situación obligó al técnico Jorge Araujo a afrontar los últimos minutos del encuentro con un jugador menos, dado que el cuerpo arbitral no permitió una sustitución médica al tratarse de una decisión técnica no contemplada por el reglamento vigente.

El reclamo del administrador de Universitario sobre la lesión de José Sifuentes

Franco Velazco no solo informó sobre el estado del futbolista, sino que también expresó su malestar por el manejo del caso por parte de la terna arbitral. Según explicó, el reglamento actual de la Federación no especifica con claridad quién debe determinar si un jugador ha sufrido una conmoción, situación que dejó a Universitario en desventaja numérica en un contexto de emergencia médica.

“Hay una nueva reglamentación cuando se determina un caso de conmoción, como lo que pasó con nuestro jugador Sifuentes, pero teníamos un vacío porque quién es el que determina esa condición, el árbitro no es médico, no tiene la capacidad de hacerlo, entonces tienes que recurrir al médico del club, quien indicó que es una conmoción”, señaló Velazco.

El dirigente también hizo un llamado público a la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) para revisar y actualizar el reglamento, especialmente en lo referente a situaciones médicas de urgencia como fracturas o conmociones en medio de un encuentro profesional.