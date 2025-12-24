Decano de Abogados de Puno pide a Phillip Butters que acepte entrevista a José Domingo Pérez en Juliaca. Crédito: Liubomir Fernández /URPI- LR

El decano del colegio de abogados de Puno, José Luis Ticona Yanqui, aceptó dar todas las condiciones para que el fiscal José Domingo Pérez, sea entrevistado en Juliaca por el periodista Phillip Butters.

Fue Pérez, quien solicitó que sea el gremio de abogados el que le de facilidades para atender el requerimiento de Phillip Butters, luego que éste enviara una carta solicitándole que le remita los documentos judiciales del archivamiento de su investigación por presunto enriquecimiento ilícito y a la vez le pidió una entrevista personal.

“Que venga (Phillip Butter). Que exponga sus ideas. No se trata de señalar de todo. Se trata de argumentar con pruebas. Va ser bueno escuchar esa entrevista. Que venga”, precisó Ticona Yanqui.

El decano precisó que no solo es importante la entrevista en sí, sino lo que está en juego es el contexto. Cree que detrás hay un mensaje potente. Explicó que el puneño rechaza todo tipo de estigmatización peor aún si viene de Lima y acepta todo aquello que reivindique al país.

Recordó que mientras en Juliaca el fiscal Domingo Pérez es bien recibido es bien recibido, en cambio, el ahora ex candidato Phillip Butter, la primera semana de octubre fue echado por terruquear las protestas contra Dina Boluarte.

José Luis Ticona consideró que los fiscales deben ser respaldos independientemente de la posición que mantengan en el marco de sus funciones.

En ese contexto, lamentó que el fiscal de la Nación, Tomas Gálvez, cuestione la labor de Domingo Pérez, frente el equipo Jala Jato y lamentó que anuncie la desactivación de dicho grupo de trabajo. Aseguró estar en contra del asedio contra los magistrados venga de donde venga.