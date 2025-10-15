HOYSuscripcion LR Focus

Representante de César Inga deja sutil respuesta sobre posible fichaje por Napoli de Italia: "No es una locura"

Narciso Algamis, agente de César Inga, señaló que el lateral tiene varias ofertas para salir el próximo año. Además, aseguró que la idea de irse a Napoli es tan descabellada.

César Inga ha causado revuelo en las últimas horas. El lateral peruano podría dar su primer salto al extranjero tras ser vinculado con Napoli de Italia y otros equipos de la MLS. A sus 23 años, Inga ha tenido un rendimiento preponderante con Universitario y la guinda del pastel fue su golazo en el amistoso Perú vs Chile. Ahora bien, en medio de tantos rumores, salió a hablar su representante Narciso Algamis. En una reciente entrevista, confirmó que su representado maneja varias ofertas.

Asimismo, cuando fue consultado sobre la posibilidad del Napoli, aseguró que desconoce de dónde proviene tal información. No obstante, aseguró que no es descabellado que Inga pueda recalar en el vigente campeón de la Serie A.

Agente de César Inga habla sobre su presunta salida al Napoli de Italia

"No sé de donde lo sacaron (lo de Napoli), pero no es una locura. No salió de mi boca, ni de mi oficina, no sé de dónde salió, porque hay gente que está en el medio, que llamaron, que están intermediando, y por ahí se filtró algo en algún lado, pero no es una locura", comentó Algamis en 'Estudio fútbol'.

"Es mucho más fácil si el jugador tiene un pasaporte comunitario, evidentemente. Pero hay muchos países donde hay seis u ocho extranjeros en cada equipo y pueden jugar todos", añadió.

Finalmente, sostuvo que el fichaje dependerá de lo que quiera César Inga para su futuro deportivo. "Inga irá, si se vende, donde tenga que ir. Donde se sienta más cómodo. Estamos trabajando para que salga", concluyó.

¿Cuál es el actual valor de mercado de César Inga?

El talentoso defensor de Chimbote tiene un valor actual en el mercado de 1.00 millón de euros, según la plataforma especializada Transfermarkt. Esta cifra representa su mayor cotización hasta ahora.

