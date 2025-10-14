HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Giancarlo Granda dice que ya no apoyará marcha del 15 de octubre y usuario le responde: "¿Ya acabó la delincuencia?"

Las declaraciones del comunicador generaron reacciones en TikTok, donde muchos usuarios rechazaron su postura y recordaron que toda manifestación tiene un trasfondo político en el país.

Giancarlo Granda habló sobre la marcha del 15 de octubre.
Giancarlo Granda habló sobre la marcha del 15 de octubre. | Foto: composición LR/Carlos Félix/ TikTok

En medio de la coyuntura que atraviesa el país por la inseguridad y el cambio de presidente en los últimos días, el periodista deportivo Giancarlo Granda se pronunció al respecto y mencionó la marcha que se realizará el miércoles 15 de octubre, en la que diversas personas manifestarán su rechazo al reciente nombramiento de José Jerí como presidente del Perú.

En ese contexto, el comunicador criticó rotundamente la realización de la marcha y afirmó que el motivo original cambió drásticamente debido al movimiento político que influye en la mayoría de manifestantes. Tras estas declaraciones, varios usuarios de TikTok rechazaron la postura del popular 'Flaco'.

Las polémicas declaraciones de Giancarlo Granda

Durante la transmisión en vivo del programa de La Roro Network, cuando se le preguntó al 'Flaco' Granda si asistirá a la marcha del 15 de octubre, el comunicador no dudó en explicar sus razones por las que no irá.

“Ya no es la misma marcha que iba a realizarse el 15. Hoy la marcha se ha distorsionado y se ha convertido en una movilización política. Se suponía que era por la seguridad. La convocatoria era por la inseguridad y por el atentado que sufrió Agua Marina. La agrupación retiró a Dina Boluarte. Está totalmente politizada. La idea era salir a exigir seguridad ante la situación de inseguridad que enfrentamos”, declaró.

Asimismo, expresó que muchas personas de su entorno le preguntaron si asistiría a la marcha y reforzó su postura con estas palabras:

“El 15 era una marcha genuina promovida por la generación Z, y tengo miles de amigos que me preguntaron si iba a ir. De cien, no vengas a trabajar, porque es la verdad: se ha politizado. Lo que han hecho es politizarla, y por eso han cambiado el discurso de la marcha. Ya no es por la seguridad, sino contra la clase política y los congresistas. Muchachos, si vamos a marchar contra ellos, tendríamos que salir a hacerlo todos los días”, sentenció.

Los usuarios arremeten contra la postura de Giancarlo Granda

Tras viralizarse en TikTok las declaraciones de Giancarlo Granda, varios usuarios expresaron su rechazo a la opinión del comunicador frente a la caótica situación que atraviesa el país. Uno de los comentarios más destacados fue el de un cibernauta que, con ironía, escribió: “¿Ya acabó la delincuencia?”, en alusión a la postura del periodista, quien, pese a la vacancia de Dina Boluarte, considera que la inseguridad ciudadana y la inestabilidad política siguen siendo los temas más comentados.

Entre los comentarios de los usuarios de TikTok se pueden leer reacciones como, por ejemplo: ''A veces pregunto: ¿cuánto les pagan para que digan esas cosas?'', ''No sabía que la marcha era política, alguien me explica cómo una marcha no es política'', ''Mafia Pía 2.0'', ''La marcha siempre fue política. La de hoy y la de antes'', ''¿Qué de malo tiene la política? ¿Acaso en el Perú está prohibido pensar y andar por política?''.

