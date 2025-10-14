Rey de España, Felipe VI, arribó a Arequipa para inaugurar el Congreso de la Lengua Española
Esta es la segunda visita oficial del monarca a Arequipa; la anterior fue en 2010 como Príncipe de Asturias. Felipe VI se alojó en el centro histórico, visitando la casa museo de Mario Vargas Llosa.
El rey de España, Felipe VI, arribó la tarde de este martes 14 de octubre a la ciudad de Arequipa, para participar el 15 de octubre en la sesión solemne de inauguración del X Congreso Internacional de la Lengua Española. El monarca llegó solo, sin otro miembro de la familia real.
Se trata de la segunda visita oficial de Felipe VI a Arequipa, la primera como monarca y jefe de Estado de España. Antes, llegó el 2010, cuando era Príncipe de Asturias, donde llegó para la puesta en valor del Tambo de la Cabezona, un espacio arquitectónico en el centro histórico de Arequipa, recuperado con la Agencia de Cooperación Española
La llegada del rey de España fue bajo estrictas medidas de seguridad, con una comitiva de más de 30 vehículos de seguridad. Tras su aterrizaje cerca de las 5 p. m., se dirigió hacia el centro histórico de Arequipa para alojarse en un hotel en la calle Puente Bolognesi. Luego se dirigió a la casa museo Mario Vargas Llosa, donde nació el Nobel peruano.
La sesión solemne de inauguración de este miércoles está prevista para las 10 a. m. en el Teatro Municipal, donde ya arrancaron este martes las sesiones plenarias. Las mismas ocurrieron bajo estrictas férreas políticas de seguridad, como la revisión de objetos metálicos en los asistentes.
Rey de España llegó a Arequipa este 4 de octubre. Foto: Wilder Pari/La República
Tránsito restringido en Arequipa por visita real
La presencia de Felipe VI también generó fuertes medidas en el centro histórico de Arequipa. Este martes se restringió el pase vehicular en algunas calles y para miércoles la medida abarcará a los peatones.
Muchos ciudadanos de Arequipa no estaban enterados del congreso y la presencia del monarca español, por lo que los cierres de calles los tomaron por sorpresa.
