José Jerí ante el paro del 15 de octubre: "Recoge disconformidades (...) es una realidad que no podemos tapar"

El presidente de la República, José Jerí, se refirió a las marchas convocadas para este miércoles 15 de octubre contra el Gobierno, el Congreso y en las que exigen mayores medidas para combatir la inseguridad ciudadana. Durante la reunión con gobernadores regionales, Jerí admitió que existe descontento social en las calles y que las manifestaciones "recogen diferentes disconformidades".

"Sin lugar a dudas, sus palabras (alcaldes) fortalecen la determinación de lo que se tiene que hacer por el Perú. En un par de días habrá una expresión ciudadana en las calles que recoge en buena cuenta diferentes disconformidades que se han ido acumulando con el tiempo, es una realidad que no podemos tapar", expresó.

En esa misma línea, el jefe de Estado afirmó que a pesar de las protestas deberá prevalecer la institucionalidad en el país. "Lo cierto es que debe prevalecer la institucionalidad democrática, debe prevalecer la constitución, sus procedimientos y esa institucionalidad que los últimos años ha sido pretendida para entrar y eso es lo que no se debe permitir", dijo.

Por otro lado, Jerí manifestó tomarán acciones concretas contra la criminalidad. "Y, además de ello, este Gobierno de transición va a ser un Gobierno de impacto, y de medidas que sean efectivas, justamente para lograr los principales objetivos que el país necesita el día de hoy".

José Jerí convocaría a ciudadanos

En otro momento, el mandatario mencionó que convocaría a los ciudadanos que se manifiesten en las marchas del 15 de octubre contras las autoridades con la finalidad, según dijo, porque hay descontento en las calles.

"Tenemos que interactuar, tenemos que viajar y entendernos, será difícil seguramente con algunos sectores que es propio de, porque hay descontento. Pero hay un presidente que abre la puerta, escucha y plantea alternativas y eso es lo que tiene que ser entendido por la población que tiene sus diferencias o sus discrepancias", comentó.

"Yo igual los voy a escuchar. Como los voy a escuchar, los voy a convocar, y los voy a convocar para buscar puntos de entendimiento, porque nuestras regiones no van a parar", acotó.