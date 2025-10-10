La vez que José Jerí dijo que no aceptaría ser presidente si Boluarte era vacada. Foto: Sebastián Blanco - URPI LR

Semanas antes de que el Congreso destituyera a Dina Boluarte y él terminara jurando como nuevo mandatario, José Jerí había asegurado públicamente que no aceptaría la presidencia de la República en caso de una vacancia. La declaración fue hecha durante una entrevista con El Comercio, en la que descartó tajantemente ocupar el cargo.

“Yo fui elegido para ser presidente del Congreso. Tampoco voy a decir que desconozco los procedimientos de sucesión constitucional, ¿no? Pero, desde mi perspectiva, la presidencia debe ser relevada constitucionalmente el 28 de julio del 2026. Si se presentase ese escenario que señalas, personalmente yo desistiría”, respondió Jerí cuando se le preguntó si estaba preparado para asumir la jefatura del Estado en caso de que Boluarte fuera removida.

Entrevista de El Comercio a José Jerí cuando era presidente del Congreso.

La entrevista, publicada semanas antes de la crisis política que culminó con la vacancia presidencial, ha vuelto a circular en redes sociales tras la asunción de Jerí como jefe de Estado. Su respuesta contrasta con los hechos ocurridos luego de que el Congreso aprobara la destitución de Boluarte por incapacidad moral permanente, con 122 votos a favor.

Pese a su postura inicial, el presidente del Legislativo asumió el cargo de acuerdo con la sucesión constitucional establecida en el artículo 115 de la Carta Magna, que dispone que el titular del Congreso ocupe la presidencia ante la falta de vicepresidentes. Jerí juró al cargo la noche del jueves, en medio de una tensa coyuntura política.