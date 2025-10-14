Periodista Karla Ramírez: “Los grupos de poder criminalizan el periodismo de investigación”

El gobierno de Boluarte empezó con la fórmula de Pedro Castillo. ¿Se te cruzó por la cabeza en algún momento que serían años de ataque a la prensa?

No se me ocurrió. No es una cosa en la que pensemos tanto. Sin embargo, se percibió mal el que al poco tiempo de haber llegado al poder insinúe que el periodismo busca desestabilizar. ¿El periodismo desestabilizar? El periodismo pone en evidencia. Quien desestabiliza son los actores de corrupción. Ellos desestabilizan al país. Ponerlos en evidencia, por lo contrario, es una especie de control para buscar un equilibrio y que las fuerzas de la corrupción no ganen a los funcionarios que quieren hacer un buen trabajo.

¿Entonces crees que Boluarte y Pedro Castillo son cortados por la misma tijera o uno es peor que otro?

Mira, más allá de personalizar, hablemos de Gobierno. Me parece que Pedro Castillo ya era hostil con los periodistas. Recordemos la situación en que el periodista Eduardo Quispe fue secuestrado. Ese secuestro no fue gratuito. Eso fue porque el presidente Castillo se la pasó meses insultando a la prensa y llamándonos “prensa basura”. Ese fue el discurso que se dio a las masas y naturalmente las masas responden a los llamados y pasan cosas como el secuestro de un colega.

Sin embargo, a pesar de que la valla, digamos, ya era alta y los ataques de Pedro Castillo a la prensa ya eran altos, el Gobierno de Dina Boluarte fue peor con el periodismo de investigación porque no es solamente ella quien nos llama “traidores a la patria”, “que queremos desestabilizar”, sino también sus ministros de Estado. Y uno de los más destacados en atacar al periodismo ha sido sin duda el exministro Juan José Santiváñez.

Hoy por hoy no solo se cuestiona y se critica a la prensa, sino que también se promueve la criminalización. ¿cuál es tu reflexión?

Mira, yo creo que fue un poco la naturaleza del gobierno de Boluarte. Recordemos que Boluarte cuando fue presidenta, aunque haya tenido desatinos en materia legal como decir que “hay que quitarle la venda a la justicia” o que “ella primero es hermana antes que presidenta”, es abogada y tenía un círculo de abogados. Eduardo Arana, quien era primer ministro y el exministro Santiváñez son abogados. Entonces me parece que están usando lo que más conocen, el derecho, pero torciendo y haciendo un abuso del mismo para atacar a los enemigos en general y en específico al periodismo.

Por eso, digo que el ataque se realiza de manera orquestada nivel de Gobierno, Ejecutivo y Congreso de la República. No fue solamente la presidenta o el ministro que tiene esta serie de calificativos, sino que también tiene a sus pares en el Congreso que brindan un discurso criminalizando nuestra labor.

La Fiscalía y la Procuraduría se están prestando. Recordemos, por ejemplo, que a los colegas de Latina los han llamado “regladores”, los denuncian por reglaje, por hacer seguimiento a un ministro. Y recordemos que a mí me han dicho que me van a denunciar por acoso, porque llamo por teléfono para pedir descargos. Ni siquiera me respondieron. Ni siquiera me dijeron, “No te voy a… Soy inocente, o rechazo, o no voy a declarar, por favor”. No, nunca me respondieron. Yo tengo que insistir en mis llamadas. Y por insistir en mis llamadas, como nuestro trabajo es de buscar descargos, dicen que me van a denunciar por acoso. O sea, es el uso y el abuso de la ley, siendo principalmente abogados los que hoy nos gobiernan, para criminalizar a cualquier enemigo del gobierno.

¿Crees que la PNP es un instrumento político para atacar a la prensa?

Definitivamente la Policía Nacional del Perú tiene en estos momentos dos grandes problemas. La PNP, que es una institución valiosa, importante, que tiene grandes miembros, que ha logrado, recordemos, capturar a Abimael Guzmán, capturar a Artemio, que ha hecho grandes trabajos, hoy está en su peor momento.

Está en su peor momento porque tiene dos cosas: sus altos mandos están envueltos en graves casos de corrupción y está siendo usada con fines políticos.

Por ejemplo, en el caso de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, donde yo he denunciado que hubo un intento para atacarme a mí o a algún miembro de mi familia, uno de los miembros de la Dirección de Inteligencia, Ismael Lito Arroyo, fue patrocinado por Juan José Santiváñez y es uno de los que forman el aparato de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior.

Entonces, definitivamente, la Policía en estos momentos está sirviendo como una especie de arma, no contra el crimen, porque crece, no contra la delincuencia, porque crece, sino contra los enemigos del gobierno.

Me llama mucho la atención y hablabas un poco de este ataque de la policía hacia tu persona y recuerdo, discúlpeme, corrígeme si me equivoco, la policía usó como argumento de que tú estabas acosando por pedir los descargos para tus investigaciones. ¿Cómo tomas esta narrativa?

Lo primero, todo esto empezó en septiembre del año pasado, cuando Juan José Santiváñez advirtió que me iba a denunciar porque publiqué un tuit diciendo que estaba intentando intervenir en la Comisión de Fiscalización. Luego, denuncié a los altos mandos policiales, Víctor Zanabria, uno de los casos, una de las denuncias que presenté fue la de los policías usados como albañiles. Ahí empezó el ataque de la policía con cartas notariales, amenazas de denuncia.

Recuerda que Zanabria también dijo que me iba a denunciar por haberlo denunciado. Dijo que iba a presentar una querella, no recuerdo. El punto es que tanto los altos mandos policiales como el ministro del Interior empezaron a recrudecer la actitud hostil contra nosotros los periodistas y recuerdo perfectamente cuando ya en julio me decían que había seguimientos en mi contra.

Todo se agravó cuando me indican que ya va a haber de manera inminente un ataque en mi contra, físico contra mí o algún miembro de mi familia. Luego, como si ya fuera poco, un asesor jurídico del ministro del Interior pone en sus estados de WhatsApp emoticones con la carta diciendo que me van a querellar por haber denunciado que me van a atacar. Y para colmo, cuando llamo a pedir descargos para otro tema que tenía que ver con Víctor Zanabria, ellos emiten un comunicado diciendo que me van a denunciar por acoso por haberlos llamado insistentemente para pedir sus descargos. ¿En qué país civilizado, democrático, se puede entender que un periodista es acosador, que implica, tiene una connotación penal criminal, que un periodista es acosador por pedir descargos? Yo no entiendo, es risible, es ridículo, ya no sé cómo calificar algo así.

Hoy por hoy hay mucho secretismo en el gobierno. ¿Cómo haces tú para reconstruir la historia que investigas ante ese secretismo?

Mira, la verdad es que nosotros siempre buscamos información a través de los canales públicos, a través de solicitudes por Transparencia, pero las grandes investigaciones no pueden renunciar a algo que es importante: la fuente humana. Cuando los demás canales se cierran, cuando empiezan a obstaculizar, porque aprovecho tu pregunta para reportar que han empezado a fallar los sistemas de Transparencia del Gobierno, fallan los sistemas de registro de visitas, fallan los accesos de información y mesas de partes o no se cuelga la información. Todo eso está fallando.

Este gobierno en general y los distintos poderes del Estado han estado cerrándonos los canales de investigación y de acceso a la información pública, pero recurrimos a la fuente humana. Eso es lo que de alguna manera nos ha permitido llevar adelante algunas investigaciones que sin el riesgo de esta gente, porque se toman el riesgo, no hubieran visto nunca la luz.

¿La fuente falla o no falla?

Un periodista es poco o nada sin sus fuentes. ¿Nos debemos entregar totalmente a ellas y todo? No, hay que tener un trato profesional y que ellos sepan que, si yo encontrara algo en contra de esta fuente, creo que tiene bastante claro que lo o la denunciaría.

Además, la información de una fuente siempre se debe verificar porque también un periodista tiene que sospechar que a veces pueden querer tenderte trampas. Entonces siempre hay que estar con un nivel de alerta y de sospecha. Y verificar siempre.

Ahora, vamos a la coyuntura, hoy por hoy varios periodistas han sido agredidos en protestas. ¿Hay entidades oficiales en quién recurrir?

Lo que a mí me está ayudando y de donde yo he sentido respaldo, es de las organizaciones de nuestros gremios periodísticos. IPYS, la Sociedad Interamericana de Prensa, la Asociación Nacional de Periodistas. A nivel internacional, Reporteros Sin Fronteras también se ha pronunciado sobre lo que está pasando.

Los organismos internacionales son muy sensibles para reportar los ataques de un gobierno a la prensa. Y la presidenta Boluarte se ha ganado todas las medallas para ser como un gobierno hostil y eso es una marca que se llevará cuando deje este gobierno. Que ella no crea que va a ser la estadista que es invitada luego a dar grandes conferencias sobre su gestión, porque su gestión no está teniendo mayor logro al momento.

Hablando un poco también de las protestas y todos esos cuestionamientos, ¿qué piensas cuando el jefe de la región policial de Lima dice que los periodistas debemos tener una identificación más grande para ser identificados?

Mira, de verdad que, ¿cómo una autoridad policial va a llegar a verbalizar una tontería de ese nivel? Es lamentable que una autoridad policial pueda caer en el ridículo de decir que los periodistas tenemos que tener una credencial más grande. Cuando estamos trabajando, los periodistas nos distinguimos porque siempre, si no estamos acompañados de un camarógrafo o un fotógrafo y llevamos identificación.

Lo que está haciendo el general es tratar de excusar o intentar tapar el sol con un dedo. La actitud de sus fuerzas policiales han sido de ataque contra la prensa y sobre eso no se vuelve. Las imágenes están ahí. Negarlo es caer un poco en el ridículo y encima decir alfo así es caer nuevamente en el ridículo.

La Defensoría del Pueblo antes jugaba un papel con respecto a las vulneraciones. Hoy por hoy, ¿hay Defensoría del Pueblo o Defensoría del Gobierno?

Me acabas de preguntar por el Defensor del Pueblo y me acabo de acordar de que existe. Es el Defensor de Vladimir Cerrón, luego el Defensor de los aliados del Gobierno, entonces Defensor de cualquiera menos del pueblo, lamentablemente.

¿Y qué papel juega un poco la Fiscalía en cuestión de investigaciones, en cuestión de vulneraciones, en cuestión de que hay una Defensoría del Pueblo que más juega a favor del gobierno?

En teoría, la Fiscalía, al igual que la Policía, es uno de los poderes que hacen contingencia o que nos ayudan a hacer el contrapeso en actos de corrupción. O sea, la Policía y la Fiscalía son dos poderes, organismos, instituciones del Estado, que nos ayudan a contrarrestar la corrupción y el crimen. El problema es cuando empiezan a ser tomados.

En el caso de la Policía, me parece que ha sido totalmente tomada políticamente. Y en el caso de la Fiscalía, creo que es evidente que los poderes que están a favor de romper todo el sistema contra el crimen son los que están ganando.

Es lamentable que, por ejemplo, se menosprecie la existencia de los equipos especiales en la Fiscalía cuando esos equipos especiales fueron creados porque se necesitaba concentrarse en los grandes casos criminales. Lava jato, Club de la Construcción, Equipo Especial contra el Poder, porque son grupos que tienen que estar totalmente dedicados, de manera exclusiva y especializada en estos sectores o focos de corrupción específicos. Entonces, que una persona que ha sido involucrada en la presunta organización criminal Cuellos Blancos, que fue investigada por un equipo especial Cuellos Blancos, diga hoy que los equipos especiales no sirven, asusta y preocupa porque lo dice de manera independiente, como una voz independiente o lo dice como una persona que ha estado siendo investigada por un equipo especial precisamente.

Entonces, ¿hay una Fiscalía Política?

No sé si diría política. Existen algunos poderes que quieren que vuelva a ser la Fiscalía de los 90. Es muy penoso que la Fiscal Suprema Patricia Benavides pida el derecho de volver como Fiscal Suprema usando a personajes políticos. Que la señora Patricia Benavides esté en su derecho, ella reclame ser Fiscal Suprema y una estar ahí en la Junta…Estamos bien, es su derecho, pero que para ello tenga a un futuro candidato que está luchando para la presidencial Jorge del Castillo o a Abanto que también está en el Partido Aprista o que sea aplaudida y que le hagan una especie de ceremonia de honor y de aplausos …Ya eso te habla de que podrían estar buscando poner una persona que favorecería a un grupo o a un interés político. Lo peor es que ni siquiera se tratan de esconder. En tu cara te dice, sí, ellos son mis aliados, ¿y qué? Entonces, ¿a dónde está yendo la Fiscalía? La Fiscalía está en camino a ser tomada.

¿Y qué crees que papel juega con las propuestas que hay ahora? ¿Cómo piensas que puede actuar la Fiscalía?

Bueno, lo que pasa es que una Fiscalía tomada o amedrentada es peligrosa porque deja de investigar al poder. Por ejemplo, si es que el gobierno califica a los manifestantes como “terroristas” o “criminales”, la Fiscalía los va a procesar a ellos y no va a molestarse en investigar, por ejemplo, a alguno u otro policía que en vez de disparar al aire haya disparado hacia abajo o en dirección a alguien como no debería ser.

Entonces ya hace que los intereses de los grupos de poder sean los que primen en la investigación: criminalizar al que protesta y ser aliado o condescendiente con los grupos de poder que golpean, que hostigan.

O sea, están en riesgo las personas que protestan

Cuando la policía o la Fiscalía está tomada por el poder sí se pone en riesgo a todos. Se pone en riesgo a cualquier civil que alce la voz, sea periodista o sea un ciudadano que sale a marchar.

Recordemos que a Latina ya le abrieron las comunicaciones por pedido de la Procuraduría. O sea, cuando una Fiscalía, una Policía está tomada, el riesgo es para cualquiera que levante mínimamente una voz de protesta.

Hablando de investigados y hablando también un poco de los colegas de Latina, de Punto Final sobre todo, Juan Santiváñez ha renunciado con miras a las elecciones de 2026. Él demandó a los periodistas de Latina. ¿Crees que él quiere seguir en el poder o tiene miedo a que lo sigan investigando? Y por eso ha renunciado con miras a las elecciones.

Las dos cosas. A ver, seamos cronológicos. Desde sus diálogos con el Capitán Izquierdo ‘Culebra’, ya hablaba de ser presidente o congresista. Busca poder, sin duda. Su objetivo era clarísimo.

Él tenía el objetivo de llegar a ponerse en la palestra como ministro, tener un colchón de votantes, policías, subirle los sueldos, darle gollerías, subir a los amigos. Ese era el objetivo según lo que se lee en las conversaciones y se escucha en sus audios. También le dice a Izquierdo que quiere ser presidente y quiere ser congresista. Es, de alguna manera, una evidente ansia de poder.

Ahora, no solamente sería el poder, sino también la inmunidad que te da ser congresista. Ya tiene que investigarte el fiscal de la Nación. ¿Y qué pasa si el fiscal de la Nación, que está en el momento, es afín a mis intereses? Es mi amigo. ¿Qué pasa? ¿Me va a investigar? ¿O se va a hacer a loco? ¿O va a mandar al archivo los casos? Por eso te digo que me parece que ya se orquesta todo un plan de impunidad y de prolongación del poder en personajes como Santiváñez.

O sea, quiere estar en el poder porque tiene miedo ir a prisión.

Quiere estar en el poder porque le gusta el poder, según los audios. Recuerda que dijo “para subir todo vale”. Le gusta el poder, pero ya a este punto, también quiere acceder a el en busca de inmunidad parlamentaria, sin duda.

¿Y crees que hay partidos que se arriesgarían a tenerlo sabiendo de que él ataca constantemente al periodismo?

Por supuesto que hay partidos que les encantan personajes como Juan José Santiváñez. Es más, él dice que varios lo han llamado, y no tengo duda que varios lo hayan llamado. Yo creo que APP de Acuña, que tiene a un gobernador y a un líder tan cuestionable, tan oscuro como César Acuña, le va a encantar tener a alguien como Santiváñez o a O Podemos de José Luna, que es un personaje que está investigado hasta hoy y que no paran las investigaciones en su contra.

No me extrañaría en absoluto que haya dos, tres partidos que se peleen tener a Santiváñez en sus filas. Y no me parecería nada absurdo que lo tengan en los primeros números con el fin que de todas maneras salga elegido. Y una persona como él, que tiene este discurso tan agresivo, tan violento, ciertas frases hechas, tenga un nicho de personas que también voten por él. Yo no tengo duda que si el hombre postula va a tener un escaño, lo puedo asegurar.

Precisamente nos llegó hace poco la información, todavía no corroborada, de que él, cuando estaba como ministro del Interior, había puesto o designado a personas claves en direcciones de la PNP y que habría sido también instrumentalizada para atacar a gobiernos regionales, a personas a través de la DIRCOCOR, que no eran afín al gobierno y que estaban vinculados o cuestionados, en este caso eran enemigos de Acuña.

Mira, no tengo esa información. Yo lo que he podido saber es que él ya tenía tiempo en diálogos con César Acuña. Eso se cristaliza en actividades que han tenido ellos juntos, han tomado la foto. Y pasa una cosa particular. Este año, febrero-marzo, Acuña y Santiváñez tuvieron un evento, ¿ok? Y no se subió la foto de ellos o, en todo caso, se republicó recién en agosto cuando empezaron a salir pintas de Santiváñez en Arequipa. Por eso, yo digo que es sospechoso que cuando él empieza su campaña cogen esa publicación antigua en la página del gobierno regional y lo vuelven a republicar.

Además, si tú revisas las votaciones de APP respecto a Santiváñez, no votaban, votaban en contra, se ausentaban, pero siempre ha sido una bancada bastante afín a Santiváñez.

O sea, ya había una alianza en la sombra.

Exactamente, ya había una alianza conversada en la sombra y me dicen que uno de los hombres claves para esta conexión fue Richard Acuña.

En tus más de 20 años de periodismo, ¿en algún momento has sentido, en qué momento has sentido que hay mayor represión contra los periodistas, medios de comunicación?

Yo, como periodista, siento que en este gobierno hay mayor represión, hay más ataque y hostilidad contra la prensa, en este gobierno de los últimos 20 años.

Yo como persona, como peruana, sin duda lo que se vivió en el gobierno de Fujimori es una cosa de la que no podemos volver. En el gobierno de Fujimori, si no se compraban, si no se atacaban a los medios, si no secuestrabas a periodistas, los comprabas. Acá yo mismo estoy sentada en un canal donde se vio la imagen de billete tras billete, todos los canales tomados, los jóvenes salíamos a marchar y no salía nada en los medios de comunicación, todo estaba tomado.

A ese punto, a esa bajeza, a ese hoyo, no podemos ir. Si seguimos en este camino y el gobierno que viene sigue el comportamiento del gobierno de Boluarte vamos a llegar a ese punto y a eso no podemos llegar. Por eso es nuestro deber denunciar los ataques porque sino ellos seguirán en ese camino, se irán hasta el fondo hasta lograr nuestro autocensura.

¿Fue peor el gobierno de Fujimori o Boluarte?

Me parece que el gobierno de Fujimori en cuanto a corrupción era peor. Con cierta edad somos conscientes que la corrupción ahí era más alta.

La asociación nacional de periodistas viene reportando más de 200 casos de agresiones contra periodistas. ¿Cuál es tu reflexión?

Cuando más ataquen, debemos trabajar más. Los periodistas somos como el bombero que busca el peor incendio, no pensamos si nos vamos a quemar. Atacarnos solo sirve como incentivo, no se equivoquen con nosotros, no somos como el promedio, a más ataques nos dan más ganas de trabajar.