Política

Martín Vizcarra tras designación de José Jerí como presidente: “¡No nos representa! El pacto mafioso se aferra al poder”

El expresidente Martín Alberto Vizcarra Cornejo criticó duramente la elección del congresista José Daniel Jerí Oré como presidente de la República, tras la vacancia de Dina Ercilia Boluarte Zegarra.

José Jerí fue el accesitario de Martín Vizcarra en el Congreso. Foto: composición LR
José Jerí fue el accesitario de Martín Vizcarra en el Congreso. Foto: composición LR

El exmandatario Martín Vizcarra cuestionó la designación de José Jerí como nuevo presidente de la República, luego de que el Congreso aprobara la vacancia de Dina Boluarte. A través de sus redes sociales, Vizcarra denunció que se trata de un acuerdo entre las fuerzas políticas para perpetuarse en el poder.

"El pacto mafioso no entiende el sentir de los peruanos, se aferra al poder. Imponen a José Jerí como presidente por la fuerza de sus votos. ¡Jerí, No nos representa! Las consecuencias que se generen serán de absoluta responsabilidad de este Congreso ilegítimo", expresó Vizcarra.

Foto: X/ Martín Vizcarra

Foto: X/ Martín Vizcarra

PUEDES VER: La vez que José Jerí dijo que no aceptaría ser presidente si Boluarte era vacada: “Yo desistiría”

lr.pe

Parece ser que el exjefe de Estado se olvidó que José Jerí fue su accesitario en el Congreso del periodo 2021–2026. Vizcarra había sido electo por Lima con Somos Perú, pero fue inhabilitado y su curul fue ocupada por Jerí.

La llegada de Jerí al poder se produce tras la vacancia de Dina Boluarte, aprobada por una amplia mayoría del Congreso. El legislador enfrenta críticas por representar, según la oposición, la continuidad de un Parlamento cuestionado y alejado del sentir ciudadano.

PUEDES VER: Cancelan actividad de Rafael López Aliaga en VMT: policía detiene a hombre presuntamente armado

lr.pe

