Política

Congresista Alcarraz amenaza a periodista que le preguntó por contratación de pareja de su hijo: "No estarías viva"

La congresista de Podemos Perú respondió con una amenaza a una periodista que le consultó por la contratación de la pareja de su hijo en su despacho parlamentario.

Congresista Kira Alcarraz amenaza a periodista. Foto: Congreso
Congresista Kira Alcarraz amenaza a periodista. Foto: Congreso

Un nuevo episodio envuelve a la congresista de Podemos Perú, Kira Alcarraz, luego de que amenazara a una periodista que le consultó por la contratación de la pareja de su hijo, Diana Alani de la Cruz Flores, pareja de su hijo Yarcino Yorch Villegas Alcarraz, en un cargo de confianza dentro de su despacho parlamentario.

Durante una entrevista con el programa ContraCorriente, la legisladora fue cuestionada por el aparente caso de nepotismo, tras conocerse que la novia de su hijo figura como trabajadora en su equipo. Lejos de responder con transparencia, Alcarraz reaccionó alterada y lanzó expresiones intimidatorias contra la reportera Marycielo del Castillo.

"Mira, si estuviera alterada, téngalo por seguro que ya te hubiera estampado contra la pared”, dijo y acto seguido, añadió: "Sí, te golpearía contra la pared… y como no estoy alterada, es por eso que todavía sigues viva".

