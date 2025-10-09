Congreso cita urgente a Gabinete Ministerial tras atentado contra Agua Marina

Gabinete Ministerial deberá acudir a las 3 de la tarde al palacio Legislativo. Foto: Presidencia

Gabinete Ministerial deberá acudir a las 3 de la tarde al palacio Legislativo. Foto: Presidencia

El Congreso de la República aprobó con 77 votos a favor, citar de urgencia al Gabinete Ministerial encabezado por Eduardo Arana. La sesión fue programada para las 3 de la tarde de este 9 de octubre, luego del atentado a balazos que sufrió la agrupación de cumbia Agua Marina, ocurrido durante un concierto en Chorrillos. El ataque dejó cuatro músicos heridos y un ambulante herido. El hecho reavivó las críticas al Gobierno por la falta de acciones efectivas contra el incremento de asesinatos por extorsiones.

El pedido fue impulsado por el congresista Eduardo Salhuana, de Alianza para el Progreso (APP), partido que en reiteradas ocasiones ha respaldado a la presidenta Dina Boluarte y ha evitado su vacancia. Pese a esa cercanía, ahora APP promueve la convocatoria al Gabinete para exigir explicaciones sobre la falta de resultados en seguridad ciudadana. La moción plantea que el Ejecutivo detalle las medidas adoptadas y por adoptar frente a las bandas delincuenciales, así como el avance en la implementación de leyes aprobadas por el Parlamento.

Moción presentada por el congresista Eduardo Salhuana de APP. Foto: difusión