HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre
Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre     Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre     Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre     
Política

Congresista de Podemos Perú se inventa una charla para invitar a los influencers Zully, Neutro y Franco Vidal

La parlamentaria Ariana Orué usará las instalaciones del Congreso para realizar el evento llamado "productividad inteligente". No es la primera vez que un militante de Podemos Perú es asociado con el influencer 'Neutro'.

Influencers asistirán al Congreso para dar charla de "productividad inteligente". Foto: composición LR
Influencers asistirán al Congreso para dar charla de "productividad inteligente". Foto: composición LR

La congresista Ariana Orué, de la bancada de Podemos Perú y presidenta de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, ha organización un evento que ha sido calificado en las redes sociables como "cuestionable". El foro, denominado "Productividad inteligente: estrategias y herramientas para optimizar tu negocio en redes sociales", genera suspicacias por la lista de invitados y el uso de recursos públicos.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La conferencia, programada para este viernes 3 de octubre a las 3:00 de la tarde en las instalaciones del Congreso, contará con la participación de figuras conocidas en redes sociales, incluyendo a Zully, Paula Gabriela y Andy Makey, además de la asistencia del alcalde de Ate, Franco Vidal. Resulta especialmente polémica la inclusión de 'Neutro', quien recientemente fue visto con otro miembro del partido Podemos Perú, el político José Luis Luna Morales.

TE RECOMENDAMOS

FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Dina Boluarte deslegitima marcha de Generación Z y los califica como “resentidos” e “influenciados”

lr.pe
larepublica.pe

Partidos políticos estarían usando influencers para ganar visualización

El Congreso y los partidos políticos han adoptado una estrategia de comunicación que busca conectar con el electorado joven: el uso estratégico de influencers y celebridades de las redes sociales. Al asociarse con figuras que gozan de gran popularidad y credibilidad entre sus seguidores (como se evidencia en el reciente evento de la congresista de Podemos Perú con influencers como Zully y 'Neutro'), los legisladores logran que sus mensajes sean virales de manera rápida y masiva, a menudo a través de plataformas como TikTok e Instagram.

Lo más criticado de esta estrategia es la falta de transparencia y la fiscalización. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y análisis de expertos han alertado sobre la delgada línea entre el activismo político orgánico y la publicidad electoral no declarada. Si bien la ley permite la contratación de estos promotores digitales, muchas veces el apoyo de los influencers no se divulga claramente con etiquetas obligatorias como #publicidad o #anunciocontratado, dejando a los votantes sin saber si están consumiendo un mensaje genuino o una propaganda pagada. Además, del notorio uso de recursos del Estado como es el caso de la charla programada por Ariana Orué.

Notas relacionadas
Presentan oficialmente moción de censura contra Juan José Santiváñez con 35 firmas

Presentan oficialmente moción de censura contra Juan José Santiváñez con 35 firmas

LEER MÁS
Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

LEER MÁS
Congresista Francis Paredes bajo sospecha de recibir más de S/60 mil por nombramientos en el INPE

Congresista Francis Paredes bajo sospecha de recibir más de S/60 mil por nombramientos en el INPE

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La historia criminal de "Pequeño J", el peruano más buscado en Argentina por triple crimen

La historia criminal de "Pequeño J", el peruano más buscado en Argentina por triple crimen

LEER MÁS
Dina Boluarte deslegitima marcha de Generación Z y los califica como “resentidos” e “influenciados”

Dina Boluarte deslegitima marcha de Generación Z y los califica como “resentidos” e “influenciados”

LEER MÁS
Rutas de Lima inicia proceso de disolución y liquidación por falta de ingresos en el Perú

Rutas de Lima inicia proceso de disolución y liquidación por falta de ingresos en el Perú

LEER MÁS
Óscar Arriola: los cuestionados vínculos y cercanías del nuevo comandante general de la PNP

Óscar Arriola: los cuestionados vínculos y cercanías del nuevo comandante general de la PNP

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos y cabecillas terroristas serán trasladados de la Base Naval del Callao al penal Ancón II

Vladimiro Montesinos y cabecillas terroristas serán trasladados de la Base Naval del Callao al penal Ancón II

LEER MÁS
José Domingo y Rafael Vela evalúan renuncia al Ministerio Público ante persecución y hostigamiento

José Domingo y Rafael Vela evalúan renuncia al Ministerio Público ante persecución y hostigamiento

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del dólar en Perú HOY, martes 30 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Octavo retiro AFP 2025: fechas, plazos y todo lo que debes saber para acceder al desembolso

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 30 de septiembre, según Jhan Sandoval

Política

Nueva Ley de Delitos Informáticos: 5 a 9 años de prisión por proveer chips activados ilegalmente

Tomás Gálvez evalúa eliminar Equipos Especiales en la Fiscalía: "Ha generado politización"

Dina Boluarte deslegitima marcha de Generación Z y los califica como “resentidos” e “influenciados”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Nueva Ley de Delitos Informáticos: 5 a 9 años de prisión por proveer chips activados ilegalmente

Tomás Gálvez evalúa eliminar Equipos Especiales en la Fiscalía: "Ha generado politización"

Dina Boluarte deslegitima marcha de Generación Z y los califica como “resentidos” e “influenciados”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota