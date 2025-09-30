Congresista de Podemos Perú se inventa una charla para invitar a los influencers Zully, Neutro y Franco Vidal

La congresista Ariana Orué, de la bancada de Podemos Perú y presidenta de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, ha organización un evento que ha sido calificado en las redes sociables como "cuestionable". El foro, denominado "Productividad inteligente: estrategias y herramientas para optimizar tu negocio en redes sociales", genera suspicacias por la lista de invitados y el uso de recursos públicos.

La conferencia, programada para este viernes 3 de octubre a las 3:00 de la tarde en las instalaciones del Congreso, contará con la participación de figuras conocidas en redes sociales, incluyendo a Zully, Paula Gabriela y Andy Makey, además de la asistencia del alcalde de Ate, Franco Vidal. Resulta especialmente polémica la inclusión de 'Neutro', quien recientemente fue visto con otro miembro del partido Podemos Perú, el político José Luis Luna Morales.

Partidos políticos estarían usando influencers para ganar visualización

El Congreso y los partidos políticos han adoptado una estrategia de comunicación que busca conectar con el electorado joven: el uso estratégico de influencers y celebridades de las redes sociales. Al asociarse con figuras que gozan de gran popularidad y credibilidad entre sus seguidores (como se evidencia en el reciente evento de la congresista de Podemos Perú con influencers como Zully y 'Neutro'), los legisladores logran que sus mensajes sean virales de manera rápida y masiva, a menudo a través de plataformas como TikTok e Instagram.

Lo más criticado de esta estrategia es la falta de transparencia y la fiscalización. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y análisis de expertos han alertado sobre la delgada línea entre el activismo político orgánico y la publicidad electoral no declarada. Si bien la ley permite la contratación de estos promotores digitales, muchas veces el apoyo de los influencers no se divulga claramente con etiquetas obligatorias como #publicidad o #anunciocontratado, dejando a los votantes sin saber si están consumiendo un mensaje genuino o una propaganda pagada. Además, del notorio uso de recursos del Estado como es el caso de la charla programada por Ariana Orué.