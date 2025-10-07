HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sin guion con Rosa María Palacios
Sin guion con Rosa María Palacios     Sin guion con Rosa María Palacios     Sin guion con Rosa María Palacios     
Streamers

Curwen explota contra Dina Boluarte por decir a los peruanos que no contesten a extorsionadores: "Con razón este país esta cagad*"

En el programa ‘Brutalidad política’, Curwen criticó con dureza a Dina Boluarte por sus declaraciones en medio del paro de transportistas y el creciente malestar ciudadano por la inseguridad.

Curwen explota contra Dina Boluarte por decir a los peruanos que no contesten a extorsionadores.
Curwen explota contra Dina Boluarte por decir a los peruanos que no contesten a extorsionadores. | Composición LR/ YouTube - El Diario de Curwen/ TV Perú

Víctor Caballero, conocido en redes sociales como ‘Curwen’, respondió a las polémicas declaraciones de la presidenta del Perú, Dina Boluarte, sobre el incremento de las extorsiones. Las declaraciones se dieron el 6 de octubre, durante una actividad oficial en Chorrillos, en el contexto del paro de transportistas. En esa ocasión, la mandataria propuso como medida para combatir la inseguridad ciudadana no responder llamadas de presuntos extorsionadores.

“Un paro de 24 o 48 horas, hermano transportista, no resuelve y no va a resolver el problema. Todos tenemos que sumar. (…) Las denuncias que lleguen a los celulares de esos extorsionadores, a la ciudadanía en general, no abran esas llamadas, no abran esos mensajes. Pero lo que sí tienen que hacer es anotar el número que haya ingresado a vuestro celular; contacto que no tienen registrado como parte del directorio, no respondan”, declaro Boluarte.

Las palabras de la presidenta generaron indignación en redes sociales, y 'Curwen' reaccionó con dureza en su programa ‘Brutalidad política’: "¿Es en serio? Con razón este país está cagado. (…) Lo peor de todo, aquí, de una u otra manera, están responsabilizando al extorsionado. Están responsabilizando a la víctima".

PUEDES VER: Dina Boluarte puede comprarse un iPhone 17 en solo 3 días, mientras que un jubilado de la ONP tardaría casi 7 meses

lr.pe

¿Cuál es la situación actual del paro de transportistas en Perú?

Eduardo Arana, Presidente del Consejo de Ministros (PCM), anunció en conferencia de prensa la suspensión del paro de transportistas previsto para este martes 7 de octubre, tras una reunión de tres horas entre representantes del sector y la PCM. Durante el encuentro se acordaron cinco puntos, entre ellos la instalación de una mesa de trabajo para plantear soluciones frente al aumento de la inseguridad ciudadana.

Estos son los puntos acordados de la reunión:

  • Se acordó la instalación de una mesa de trabajo con participación de la Presidencia del Consejo de Ministros y representantes de empresas de transporte, programada para el martes 14 de octubre.
  • El Poder Ejecutivo asumió el compromiso de brindar el apoyo necesario a conductores, cobradores y a las familias afectadas por hechos delictivos.
  • Coordinar con el Ministerio Público y el Poder Judicial la puesta en marcha de unidades de flagrancia, así como a fortalecer el bloqueo de líneas telefónicas dentro de los centros penitenciarios.
  • No adoptar medidas que interfieran con el normal funcionamiento del servicio de transporte. Cualquier acción será previamente coordinada con las autoridades competentes.
  • Finalmente, se acordó el levantamiento de las medidas de protestas iniciadas el 6 de octubre. El servicio de transporte urbano se restableció a partir del martes 7.
Notas relacionadas
Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: transportistas llegan a un acuerdo con la PCM

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: transportistas llegan a un acuerdo con la PCM

LEER MÁS
Transportistas apagaron motores y paralizaron Lima y Callao: conductores tomaron las principales vías para protestar contra la indiferencia del Gobierno

Transportistas apagaron motores y paralizaron Lima y Callao: conductores tomaron las principales vías para protestar contra la indiferencia del Gobierno

LEER MÁS
¿Hay clases presenciales o virtuales el 7 de octubre? Esto dice Minedu ante el paro de transportistas en Lima y Callao

¿Hay clases presenciales o virtuales el 7 de octubre? Esto dice Minedu ante el paro de transportistas en Lima y Callao

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tiktoker Zully responde que un kilo de piedras pesa más que uno de algodón en Miss Primavera y fans la respaldan: "Fue a propósito"

Tiktoker Zully responde que un kilo de piedras pesa más que uno de algodón en Miss Primavera y fans la respaldan: "Fue a propósito"

LEER MÁS
Rosa María Palacios bromea a Curwen en vivo por su particular estilo de conducción: "Víctor, voy a hablar con tu mamá"

Rosa María Palacios bromea a Curwen en vivo por su particular estilo de conducción: "Víctor, voy a hablar con tu mamá"

LEER MÁS
Joven se lesiona en show de Habla Good en el Canout y recibe atención médica: “Valió la pena”

Joven se lesiona en show de Habla Good en el Canout y recibe atención médica: “Valió la pena”

LEER MÁS
Fanodric se pronuncia en sus redes sociales luego de su polémica agresión: ''Me emboscaron más de 15''

Fanodric se pronuncia en sus redes sociales luego de su polémica agresión: ''Me emboscaron más de 15''

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Se suspenden las clases el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Mr Peet decepcionado con Alianza Lima por la inesperada derrota ante Alianza Universidad: "No puedes perder de esta manera"

Streamers

Tiktoker Zully responde que un kilo de piedras pesa más que uno de algodón en Miss Primavera y fans la respaldan: "Fue a propósito"

Rosa María Palacios bromea a Curwen en vivo por su particular estilo de conducción: "Víctor, voy a hablar con tu mamá"

Joven se lesiona en show de Habla Good en el Canout y recibe atención médica: “Valió la pena”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025