Curwen explota contra Dina Boluarte por decir a los peruanos que no contesten a extorsionadores. | Composición LR/ YouTube - El Diario de Curwen/ TV Perú

Víctor Caballero, conocido en redes sociales como ‘Curwen’, respondió a las polémicas declaraciones de la presidenta del Perú, Dina Boluarte, sobre el incremento de las extorsiones. Las declaraciones se dieron el 6 de octubre, durante una actividad oficial en Chorrillos, en el contexto del paro de transportistas. En esa ocasión, la mandataria propuso como medida para combatir la inseguridad ciudadana no responder llamadas de presuntos extorsionadores.

“Un paro de 24 o 48 horas, hermano transportista, no resuelve y no va a resolver el problema. Todos tenemos que sumar. (…) Las denuncias que lleguen a los celulares de esos extorsionadores, a la ciudadanía en general, no abran esas llamadas, no abran esos mensajes. Pero lo que sí tienen que hacer es anotar el número que haya ingresado a vuestro celular; contacto que no tienen registrado como parte del directorio, no respondan”, declaro Boluarte.

Las palabras de la presidenta generaron indignación en redes sociales, y 'Curwen' reaccionó con dureza en su programa ‘Brutalidad política’: "¿Es en serio? Con razón este país está cagado. (…) Lo peor de todo, aquí, de una u otra manera, están responsabilizando al extorsionado. Están responsabilizando a la víctima".

¿Cuál es la situación actual del paro de transportistas en Perú?

Eduardo Arana, Presidente del Consejo de Ministros (PCM), anunció en conferencia de prensa la suspensión del paro de transportistas previsto para este martes 7 de octubre, tras una reunión de tres horas entre representantes del sector y la PCM. Durante el encuentro se acordaron cinco puntos, entre ellos la instalación de una mesa de trabajo para plantear soluciones frente al aumento de la inseguridad ciudadana.

